Ухапшен Бањалучанин, откривена импровизована лабораторија за узгој марихуане

14.05.2026 13:08

Фото: ПУ Бањалука

Бањалучка полиција ухапсила С.С. из тог града због сумње да је у импровизованој лабораторији узгајао марихуану, а у претресу су му пронађене тегле са 1,45 килограма те дроге.

Вентилација у димњаку

Осим дроге у претресу куће и других просторија откривена је својеврсна комора, са комплетном опремом за узгој марихуане, као што су УВ лампе и вентилатори, док је вентилација била прикључена на димњак.

У ПУ Бањалука наводе да је С.С. ухапшен синоћ око 21.25 часова, а на терет му се ставља да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

”По наредби Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес куће и помоћних објеката у Бањалуци које користи наведено лице, којом приликом пронађени су и одузети опрема за вјештачки узгој индијске конопље, четири стабљике и биљна материја налик марихуани бруто масе око 1,45 килограма, дигитална вага и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.

Криминалистичка обрада

Додају да је у току криминалистичка обрада над С.С. Након комплетирања и документовања предмета против њега ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука.

