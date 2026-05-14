Извјештај против Петровића због сумње на злоупотребу службеног положаја

Извјештај против градоначелника Бијељине Љубише Петровића достављен је Окружном тужилаштву због сумње да је злоупотријебио службени положај приликом додјеле једнократних новчаних помоћи грађанима током 2025. године.
Петровић је као градоначелник доносио и потписивао закључке о исплати помоћи грађанима у стању социјалне потребе, иако претходно нису спроведене процедуре које су биле обавезне по важећим одлукама и прописима Града Бијељина.
Тиме су појединим грађанима одобравани износи већи од 500 КМ без мишљења и приједлога комисије која је требало да одлучује о додјели помоћи. Тако су током године појединачне исплате износиле од 600 до чак 10.000 КМ.
Из буџета Града је за ове намјене укупно исплаћено више од 100.000 КМ, док је додатним прерасподјелама новца са других буџетских ставки на рачун за ванредне помоћи пребачено још око 612.000 КМ.
Буџетом за 2025. годину за ову ставку првобитно је било планирано 35.000 КМ, док је приједлог градоначелника био да се издвоји 100.000 КМ.
Како пише Провјерено.инфо, са те буџетске позиције укупно је исплаћено више од 238.000 КМ.
