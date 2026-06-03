Да ли жене морају да носе мараму у цркви: Свештеник дао одговор на питање које мучи многе вјернице

Аутор:АТВ
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Многе жене су навикле да покривају главу када иду у цркву. Ова традиција, укоријењена у давним временима, симболизује понизност, покорност Богу и поштовање духовних вриједности.
Међутим, неки сугеришу да марама уопште није потребна да би се искрено исказала вјера. А шта кажу свештена лица? Да ли су жене у обавези да носе мараме у цркви ако су истинске вјернице?
Од библијских времена, покривање главе жене се доживљава као знак њене покорности Божјем поретку, као симбол скромности и поштовања. Многе вјернице сматрају да је марама обавезна и да треба да буде саставни дио одјеће када се иде у цркву. Међутим, важно је разумјети да је то више културолошки обичај него догма.
Ставови према покривању главе разликовали су се у различитим епохама и локалним црквама. У Србији, Русији, Грчкој и осталим православним земљама многе цркве одржавају ову традицију, али не сматрају сви свештеници да је и строго обавезно.
Када је једна грчка блогерка упитала свештеника да ли су жене у обавези да носе мараме и покривају главе у цркви, он је одговорио да "ни марама ни сукња или панталоне не могу довести особу у Царство Божје". Нагласио је да живимо у 21. вијеку и да су најважније ствари за вјерника побожно понашање, искрена молитва и поштовање светиња. Одјећа је секундарна.
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Подсјетио је и да су врата Божјег дома отворена свима којима је Он потребан и који желе да уђу и моле се. Ниједан свештеник не би избацио жену из цркве зато што није покрила главу, све док је њено понашање пристојно. Важно је да особа дође у цркву због позива своје душе, а не да би испунила нечија очекивања.
Уосталом, ако се плашите како би неко могао да реагује, многе цркве имају корпу са марамама на улазу, па је можете привремено позајмити. Ако не, само уђите такви какви јесте. Ваша молитва је најважнија, истакао је свештеник.
Блогерка му се пожалила и на неке старије жене које су осуђивале млађе јер нису носиле мараме. Прекоријевале су их, чак се понашале грубо. Свештеник је, међутим, истакао да старија генерација нема право да преузима улогу судије. "Осуђивање и држање предавања другима је гријех гордости, свака особа је одговорна за своје поступке пред Богом".
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Уколико чујете прекоре упућене вама, не упуштајте се у свађу. Смирено одговорите да сте дошли да се молите, а не да се такмичите у побожности. Или још боље, једноставно их игноришите. Усредсредите се на своју молитву и разлог због којег сте у цркви. "Не судите, да не будете суђени", подсјетио је свештеник. Врата цркве су отворена свима.
Упркос слободи, напоменуо је да је марама и даље препоручљива у одређеним ситуацијама. На примјер, током причешћа, вјенчања и других светих тајни које захтијевају посебно поштовање. Такође, ако идете у манастир или на службу, најбоље је да провјерите локалне обичаје: у некима је покривање главе установљена норма.
Најважније је да је одјећа пристојна и скромна. То подразумијева покривена рамена, сукње/хаљине до кољена или дуже панталоне, а мараму није нужно везати уколико правила тог мјеста не налажу другачије.
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Ношење мараме у православној цркви је ствар обичаја и локалне традиције, а не строга теолошка обавеза. Вјера, мир, добра дјела и поштовање према другима су оно што је важно. Бог види вашу душу, а не мараму.
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