Жуте флеке са одјеће ће нестати за трен уз помоћ једне таблете

Аутор:АТВ
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Бијела одјећа временом лако губи своју првобитну свјежину и добија сивкасте тонове или жуте мрље. Најчешће се то примјећује на крагни, испод пазуха или на тканинама које се често носе. Иако многи одмах посежу за скупим средствима за избјељивање, постоји једноставан и јефтин трик који користе и професионалци у прању веша.
Како се ближи прољеће и љето, гардероба се мијења, а управо тада постаје очигледно да омиљене бијеле ствари више нису тако блиставе као раније.
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Према стручњацима, жуте мрље нису само посљедица прљавштине, већ и природних уља коже и протеина из зноја који се временом таложе у тканини.
Ове наслаге се „вежу“ за влакна и због тога стандардно прање често није довољно да их у потпуности уклони.
Директор једне фирме за чишћење открио је једноставан трик који се већ користи и у професионалним перионицама – аспирин.
Он објашњава да аспирин садржи салицилну киселину, која помаже у разградњи протеинских наслага које узрокују жутило на одјећи.
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Захваљујући овом ефекту, тканина може да поврати свјетлији и „свјежији“ изглед без употребе агресивних хемикалија.
Поступак је једноставан и не захтјева посебну опрему:
За тврдокорније мрље може се направити и паста:
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Стручњаци истичу да је ова метода популарна јер је блага према тканини, а истовремено ефикасна. За разлику од јаких избјељивача, аспирин не оштећује влакна и посебно је погодан за памук и осјетљиве материјале.
Такође, цијена овог трика је знатно нижа у поређењу са комерцијалним средствима за чишћење.
Оно што ову методу чини посебно привлачном јесте једноставност и ниска цијена. Са само неколико таблета аспирина, бијела одјећа може поново изгледати свјеже и уредно, без великог трошка и компликованих поступака.
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Понекад су управо најједноставнија рјешења и најефикаснија — нарочито када је у питању свакодневна брига о гардероби.
(Она.рс)
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