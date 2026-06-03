Logo
Large banner

Жуте флеке са одјеће ће нестати за трен уз помоћ једне таблете

Аутор:

АТВ
03.06.2026 18:12

Коментари:

0
Прање одјеће машина за веш савјети
Фото: Pexel/ Towfiqu barbhuiya

Бијела одјећа временом лако губи своју првобитну свјежину и добија сивкасте тонове или жуте мрље. Најчешће се то примјећује на крагни, испод пазуха или на тканинама које се често носе. Иако многи одмах посежу за скупим средствима за избјељивање, постоји једноставан и јефтин трик који користе и професионалци у прању веша.

Како се ближи прољеће и љето, гардероба се мијења, а управо тада постаје очигледно да омиљене бијеле ствари више нису тако блиставе као раније.

policija hrvatska

Регион

Арена центар хитно евакуисан због дојаве о бомби

Зашто бијела одјећа пожути?

Према стручњацима, жуте мрље нису само посљедица прљавштине, већ и природних уља коже и протеина из зноја који се временом таложе у тканини.

Ове наслаге се „вежу“ за влакна и због тога стандардно прање често није довољно да их у потпуности уклони.

Тајни састојак који враћа бјелину

Директор једне фирме за чишћење открио је једноставан трик који се већ користи и у професионалним перионицама – аспирин.

Он објашњава да аспирин садржи салицилну киселину, која помаже у разградњи протеинских наслага које узрокују жутило на одјећи.

struja elektro

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Ево гдје сутра неће бити струје

Захваљујући овом ефекту, тканина може да поврати свјетлији и „свјежији“ изглед без употребе агресивних хемикалија.

Како се користи аспирин у прању веша?

Поступак је једноставан и не захтјева посебну опрему:

  • Уситнити око пет таблета аспирина (325 мг)
  • Растворити их у око 4 литра топле воде
  • Потопити пожутјелу или сиву одјећу и оставити најмање 8 сати

За тврдокорније мрље може се направити и паста:

  • Двије таблете аспирина уситнити
  • Додати мало воде до густе смјесе
  • Нанијети директно на мрљу и оставити око 30 минута
  • Након тога одјећу опрати у стандардном циклусу у машини.
Подочњаци

Стил

Како увијач за трепавице може измијенити изглед очију?

Зашто је ова метода популарна?

Стручњаци истичу да је ова метода популарна јер је блага према тканини, а истовремено ефикасна. За разлику од јаких избјељивача, аспирин не оштећује влакна и посебно је погодан за памук и осјетљиве материјале.

Такође, цијена овог трика је знатно нижа у поређењу са комерцијалним средствима за чишћење.

Јефтино рјешење које продужава живот одјећи

Оно што ову методу чини посебно привлачном јесте једноставност и ниска цијена. Са само неколико таблета аспирина, бијела одјећа може поново изгледати свјеже и уредно, без великог трошка и компликованих поступака.

Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026

Тенис

ШОК: Сабаленка жели да се повуче из тениса

Понекад су управо најједноставнија рјешења и најефикаснија — нарочито када је у питању свакодневна брига о гардероби.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

прање веша

Одјећа

веш машина

аспирин

жуте флеке на одјећи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пас завезан на ланцу.

Регион

Нови случај злостављања паса у Хрватској: Угинули у најгорим мукама

1 ч

0
Поплаве на Лаушу

Бања Лука

Проблеми се калеме - мјештани бањалучког насеља поставили ултиматум

1 ч

0
Мачка

Друштво

Мачка замало изазвала нову трагедију у БиХ

2 ч

0
Љубав

Љубав и секс

Десет знакова који показују да сте у правој вези

2 ч

0

Више из рубрике

Како препознати домаћи парадајз: Испробајте овај трик од само 5 секунди

Савјети

Како препознати домаћи парадајз: Испробајте овај трик од само 5 секунди

4 ч

0
Сунчање љето

Савјети

Како припремити кожу за сунчање: Ове кораке не смијете прескочити

22 ч

0
Машина за прање веша

Савјети

Омекшивач није препоручљиво користити при прању ове одјеће: Може је оштетити

1 д

0
тиквица поврће чување хране

Савјети

Тиквице ће остати дуже свјеже ако их чувате на овом мјесту: Избјегните кварање хране

1 д

0

  • Најновије

19

15

Огласила се АБА лига због смрти Едина Авдића

19

11

Блокада буџета кочи увођење НЦТС система

19

07

Возач погинуо након слијетања аутомобилом у ријеку Уну

18

58

Централне вијести, 03.06.2026.

18

54

Дарко Лазић о трагедији која га је задесила: ''Не могу замијенити брата, али сам уз њих''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner