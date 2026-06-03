Дарко Лазић о трагедији која га је задесила: ''Не могу замијенити брата, али сам уз њих''

Аутор:АТВ
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Фолкер Дарко Лазић појавио се синоћ на слављу код Јоце Стефановића, а на истом весељу била је његова бивша жена Ана Севић са садашњим супругом Даниелом Недељковићем. Он се нашалио на тему развода, а говорио је и о актуелностима.
Дарко је на весеље дошао и донио колеги ракију стару четири деценије.
Савјети
Жуте флеке са одјеће ће нестати за трен уз помоћ једне таблете
– Ово је мој деда пекао, 40 година стара ракија. Много ми је драго што је постао ћале, заслужио је то, поготово што је добио дијете са дјевојком коју воли – рекао је он, а на питање који би савјет дао Јоци рекао је:
– Нисам за савјете, моји савјети нису баш најисправнији. Јоца је паметан момак и сналажљив, не треба му мој савјет, одабрао је праву жену за себе. Рекао бих му да чува жену, да не прави грешку коју сам ја. Ја сам их сачувао све, али нису оне мене – кроз осмијех је рекао фолкер и додао:
“Шалим се, породица је светиња и треба је чувати”.
Каже да се труди да буде уз супругу покојног брата и његову дјецу.
Стил
Како увијач за трепавице може измијенити изглед очију?
– Ми се трудимо сви да будемо заједно на окупу стално, не могу ја замијенити свог брата, али могу да будем ту уз њих колико је то могуће ипак су то и моја дјеца – рекао је он.
За ситуацију у којој се нашла Мина Костић која је задржана у психијатријској болници каже:
– Јако се бавимо захтјевним и тешким послом и није нама лако. Неко има снагу да све то истрпи, неко не – додао је он, преноси Телеграф.
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