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Сенат гласао за заустављање војне акције против Ирана

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 22:50

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Сенат гласао за заустављање војне акције против Ирана
Фото: Tanjug/AP/Mariam Zuhaib

Сенат САД, у којем републиканци имају већину, подржао је са 50 гласова "за" и 48 "против" резолуцију о заустављању америчке војне акције против Ирана.

Представнички дом усвојио је ову мјеру почетком мјесеца.

У овом тренукту није познато како ће исход гласања у Сенату утицати на рат док администрација предсједника Доналда Трампа преговара о мировном споразуму са Исламском Републиком.

Резолуција налаже Трампу да уклони америчке оружане снаге из сукоба са Ираном.

Према Закону о ратним овлаштењима из 1973. године, ова мјера се не шаље у Бијелу кућу на предсједниково потписивање. Трампова администрација инсистира да закон стога није уставан нити обавезујући.

Правни стручњаци кажу да је то и даље спорно са правне стране и да ће ово питање вјероватно бити ријешено на судовима, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Сенат САД

Америка

Иран

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