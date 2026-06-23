Сенат гласао за заустављање војне акције против Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Сенат САД, у којем републиканци имају већину, подржао је са 50 гласова "за" и 48 "против" резолуцију о заустављању америчке војне акције против Ирана.
Представнички дом усвојио је ову мјеру почетком мјесеца.
У овом тренукту није познато како ће исход гласања у Сенату утицати на рат док администрација предсједника Доналда Трампа преговара о мировном споразуму са Исламском Републиком.
Резолуција налаже Трампу да уклони америчке оружане снаге из сукоба са Ираном.
Према Закону о ратним овлаштењима из 1973. године, ова мјера се не шаље у Бијелу кућу на предсједниково потписивање. Трампова администрација инсистира да закон стога није уставан нити обавезујући.
Правни стручњаци кажу да је то и даље спорно са правне стране и да ће ово питање вјероватно бити ријешено на судовима, преноси Срна.
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