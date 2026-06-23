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Рубио: Ако Иран одбије инспекторе, Трамп ће донијети одлуке

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 21:52

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Рубио: Ако Иран одбије инспекторе, Трамп ће донијети одлуке
Фото: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп биће приморан да донесе одређене одлуке ако Иран одбије да сарађује са Међународном агенцијом за атомску енергију и не дозволи нуклеарне инспекције, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.

- Знамо шта су се договорили да ураде, а сада ће то или учинити или неће. Ако то учине, процес иде напријед. Ако то не ураде, предсједник ће морати да донесе неке одлуке - рекао је Рубио новинарима.

Раније током дана, портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи рекао је да ИАЕА не планира да изврши инспекцију иранских нуклеарних објеката оштећених током сукоба, преноси Срна.

Трамп је изјавио да није ургентно да инспектори ИАЕА почну да обилазе Иран и додао да ће свакако стићи на вријеме.

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Тагови :

Марко Рубио

Иран

Доналд Трамп

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