Рубио: Ако Иран одбије инспекторе, Трамп ће донијети одлуке

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп биће приморан да донесе одређене одлуке ако Иран одбије да сарађује са Међународном агенцијом за атомску енергију и не дозволи нуклеарне инспекције, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.
- Знамо шта су се договорили да ураде, а сада ће то или учинити или неће. Ако то учине, процес иде напријед. Ако то не ураде, предсједник ће морати да донесе неке одлуке - рекао је Рубио новинарима.
Раније током дана, портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи рекао је да ИАЕА не планира да изврши инспекцију иранских нуклеарних објеката оштећених током сукоба, преноси Срна.
Трамп је изјавио да није ургентно да инспектори ИАЕА почну да обилазе Иран и додао да ће свакако стићи на вријеме.
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