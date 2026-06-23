Стиже дигитални евро: ЕУ се обрачунава са САД

Аутор:АТВ редакција
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Систем би подржавао и онлајн (online) и офлајн (offline) плаћања и замишљен је тако да обезбиједи висок ниво приватности, при чему Европска централна банка (ЕЦБ) не би могла директно да идентификује кориснике дигиталног евра на основу њихових података о плаћању.
Одбор за економију и монетарна питања Европског парламента одобрио је дугоочекивани дигитални евро, у покушају да се смањи зависност од платних система под контролом Сједињених Америчких Држава, пренио је Јуроњуз.
Према подацима ЕЦБ-а, амерички платни гиганти Виза (Visa) и Мастеркард (Mastercard) учествују са 61 одсто у картичним плаћањима у еврозони и обављају готово све прекограничне картичне трансакције.
Дебата о финансијском суверенитету Европе добила је на значају усљед растућих геополитичких тензија.
Дигитални евро је једна од мјера коју је ЕУ предложила како би ојачала своју аутономију. То би био дигитални облик новца централне банке, који издаје и гарантује ЕЦБ, осмишљен да допуни готовину и постојеће банкарске услуге, а не да их замијени. Потрошачи би могли да држе дигиталне евре у посебном дигиталном новчанику, уз лимит потрошње који још није утврђен.
Систем би подржавао и онлајн и офлајн плаћања и замишљен је тако да обезбиједи висок ниво приватности, при чему ЕЦБ не би могла директно да идентификује кориснике на основу њихових података о плаћању.
ЕЦБ би обезбиједила основну инфраструктуру, док би комерцијалне банке и пружаоци платних услуга нудили услуге дигиталног евра корисницима. Очекује се да и финансијске институције и трговци буду надокнађени за учешће у овом систему.
Начин на који би та надокнада требало да буде структурирана остаје једно од најспорнијих питања.
"Поздрављамо то што је Одбор за економију и монетарна питања Европског парламента усагласио свој став о пакету јединствене валуте, који ће очувати готовину у еврима као законско средство плаћања, а истовремено обликовати дигитални евро", навела је ЕЦБ у саопштењу.
"Усвајање регулативе о дигиталном евру представља велику побједу за грађане и мала предузећа", изјавио је италијански посланик у Европском парламенту, који је преговарао о овом досијеу у име посланичке групе Љевица, описујући гласање као "историјско".
Европска унија није једина која развија дигиталну валуту. Кина већ има дигитални јуан, док је Русија најавила да ће њена дигитална рубља постати оперативна у септембру 2026. године.
Сједињене Америчке Државе су заузеле другачији приступ. Предсједник Доналд Трамп одустао је од дигиталне валуте коју би издавале Федералне резерве, па је умјесто тога подржао развој криптовалуте стејблкоин (stablecoin).
Пошто је велика већина глобалних стејблкоина деноминована у америчким доларима, заговорници тврде да би ова технологија могла додатно ојачати међународну улогу долара и проширити његову употребу у прекограничним плаћањима.
Ипак, поједини доносиоци одлука и бивши званичници сматрају да би дигитални долар централне банке могао поново да дође на дневни ред.
Очекује се да ће Европски парламент формализовати став током пленарног гласања у Стразбуру почетком јула.
Након тога ће почети преговори са 27 држава чланица ЕУ, а циљ је да се коначан договор постигне до краја године.
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