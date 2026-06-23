Новчане казне или затвор: Њемачка полиција истражује више од 1.000 корисника ИПТВ-а

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Више од 1.000 корисника илегалних ИПТВ сервиса нашло се под лупом њемачких истражилаца након опсежних акција против мрежа које су неовлаштено дистрибуисале телевизијски садржај. За дио њих сада се спомињу новчане казне, док закон предвиђа и затворске санкције.
Како преносе њемачки медији, проблем расте из године у годину, те сада према Њемачкој фудбалској лиги (ДФЛ), више од шест милиона људи у тој земљи користи илегалне преносе уживо.
Процјењује се да је годишња штету око 1,8 милијарди евра.
Дуго су се истраге биле фокусиране на криминалне оператере, али полиција и тужиоци широм Европе сада све више прогоне и кориснике. Тако је и у Њемачкој. Баварска Централна канцеларија за кибернетички криминал (ЗЦБ) предузела је 2025. године мјере у два велика случаја.
БиХ
Илегални сервиси ИПТВ-а наносе милионску штету
Како преноси Феникс Магазин, у једном случају осумњичени су више од 30.000 корисника широм свијета илегално продавали приступ каналима и садржајима који се иначе плаћају, чиме је причињена вишемилионска штета. Током рација угашени су сервери, извршена хапшења те заплијењени готовина и криптовалуте.
У другој акцији истражиоци су одузели имовину вриједну око 500.000 евра.
Током рација истражиоци су дошли до података о корисницима, укључујући њихове налоге, преписке и информације о уплатама. Управо ти подаци сада служе за идентификацију и покретање поступака против корисника.
Како пишу њемачки медији, у оквиру истраге већ је идентификовано више од 1.000 корисника илегалних ИПТВ услуга у два текућа случаја.
БиХ
Нелегалне услуге ИПТВ-а кривично дјело: БиХ креће у обрачун?
“Спорна оптужба је неовлаштено кршење сродних права. Закон предвиђа новчану казну или затворску казну до три године за ово кривично дјело”, рекао је главни јавни тужилац у Канцеларији јавног тужилаштва.
Међутим, правни стручњаци предвиђају да ће се новчане казне изрицати путем налога за прекршаје, а не путем већих судских поступака. Наводно се казне могу кретати између 300 и 500 евра, али у појединачним случајевима могу бити и више.
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