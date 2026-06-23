Јувентус се огласио због критика Роналду

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Фудбалски клуб Јувентус имао је потребу да се огласи због спорадичних критика које су биле усмјерене ка њиховом бившем играчу, Кристијану Роналду, који није приказао добру партију на старту Свјетског првенства за Португалију.
Роналдо дефинитивно није у елементу и чули су се гласови да Роналдо има и деструктивни утицај на екипу која је усмјерена константно према њему.
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"Стара дама" је жељела да да подршку Португалцу пред нови дуел његове селекције против Узбекистана.
- Најмрачније је пред зору - написали су на свом званичном Фејсбук профилу из клуба.
Скоро 50 хиљада реакција је услиједило у јако кратком временском периоду, а видјећемо да ли ће Роналдо успјети да оповргне негативне гласове који се у посљедње вријеме чују на конту његовог перформанса.
Фудбал
Роналдо је проблем
(Телеграф)
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