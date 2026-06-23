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Јувентус се огласио због критика Роналду

23.06.2026 17:34

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Јувентус се огласио због критика Роналду
Фото: Tanjug/AP/Ashley Landis

Фудбалски клуб Јувентус имао је потребу да се огласи због спорадичних критика које су биле усмјерене ка њиховом бившем играчу, Кристијану Роналду, који није приказао добру партију на старту Свјетског првенства за Португалију.

Роналдо дефинитивно није у елементу и чули су се гласови да Роналдо има и деструктивни утицај на екипу која је усмјерена константно према њему.

Кристијано Роналдо

Фудбал

Бојкот Роналда? Нетрпељивост у тиму озбиљно руши Португал

"Стара дама" је жељела да да подршку Португалцу пред нови дуел његове селекције против Узбекистана.

- Најмрачније је пред зору - написали су на свом званичном Фејсбук профилу из клуба.

Скоро 50 хиљада реакција је услиједило у јако кратком временском периоду, а видјећемо да ли ће Роналдо успјети да оповргне негативне гласове који се у посљедње вријеме чују на конту његовог перформанса.

Кристијано Роналдо

Фудбал

Роналдо је проблем

(Телеграф)

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Тагови :

Кристијано Роналдо

Португал

Juventus

Свјетско првенство 2026

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