Ту је и легенда БиХ: Чак осам играча на Мундијалу има 40 и више година

Аутор:АТВ
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На предстојећем ФИФА Свјетском првенству 2026. наступиће чак осам играча који имају 40 или више година, укључујући и легенду БиХ.
То је више него на свим претходним издањима овог такмичења заједно.
Кроз претходна 22 издања ФИФА Свјетског првенства (од 1930. до 2022. године), само седам играча у својим четрдесетим годинама је икада заиграло на турниру. Голман Италије Дино Зоф био је први којем је то пошло за руком (у Шпанији 1982.), док је Мексиканац Алфредо Талавера постао посљедњи који је то успео (у Катару 2022.).
Тај број ће се сада више него удвостручити на само једном турниру, пошто је осам играча од 40 и више година спремно да заигра на Свјетском првенству 2026. године.
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Нико овог пута неће надмашити Есама Ел Хадарија. Голман Египта и даље остаје најстарији играч у историји Мундијала након што је наступио за "Фараоне“ у Русији 2018. године са 45 година и пет мјесеци. Ипак, ниједно Свјетско првенство до сада није обећавало овакву фудбалску дуговјечност.
ФИФА представља седам играча који на турнир у Сјеверну Америку стижу у својим четрдесетим, као и једног који ће прославити 40. рођендан током самог такмичења, спремних да докажу свијету да су године само број.
Пошто је на професионалној клупској сцени дебитовао још прије Свјетског првенства 2002. године, Гордон ће бити најстарији играч на овогодишњем турниру и други најстарији у историји Свјетских првенстава.
Рођен 31. децембра 1982. године, голман Шкотске имаће 43 године и пет мјесеци када турнир почне. Гордон је репрезентацији посветио више од 22 године, провео је пет сезона у Енглеској играјући за Сандерленд, а ове сезоне је био веома близу освајања шкотског првенства са Хартсом.
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Ово ће бити његово прво Свјетско првенство, с обзиром на то да се Шкотска враћа на глобалну сцену први пут од Француске 1998.
Рођен 5. фебруара 1985. године, Роналдо ће бити најстарији играч у пољу на Свјетском првенству 2026. Двије деценије након свог првог Мундијала, Роналдо и даље јури једно од ријетких достигнућа која му недостају у изузетној каријери: подизање најважнијег пехара са Португалом.
Тријумф и освајање титуле са репрезентацијом учинили би га најстаријим освајачем Свјетског првенства у историји, чиме би надмашио Дина Зофа, који је подигао трофеј са Италијом у 40. години.
Турнир у Сјеверној Америци такође пружа Роналду прилику да се приближи још једном невјероватном јубилеју: 1.000 званичних голова у сениорској каријери.
Прво историјско полуфинале за Мексико значило би да би Очоа завршио турнир са навршеном 41 годином.
Очоин мундијалски пут почео је позивом за Њемачку 2006. године, а сада је спреман да се придружи Роналду и Лионелу Месију у ексклузивном клубу играча који су бирани за чак шест издања Свјетског првенства.
Изгледало је да ветеран и чувар мреже кипарског АЕЛ-а из Лимасола овог пута није у плановима репрезентације, али је озбиљна повреда Луиса Малагона отворила врата за његов повратак послије скоро годину дана одсуства.
Модрић је био у самом срцу највећих успјеха Хрватске на Свјетским првенствима, предводећи екипу до сребра 2018. и бронзе 2022. године.
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Као кључни играч златне генерације "Ватрених", Модрић је напустио Реал Мадрид на почетку сезоне, а припреме за Свјетско првенство завршио је наступајући за АЦ Милан. Са својих 40 година и девет мјесеци, поново се враћа на позорницу на којој је исписао неке од најславнијих страница своје блиставе каријере.
Рекордер по броју наступа и најбољи стријелац у историји Босне и Херцеговине напунио је 40 година у марту – а то је прославио тако што је помогао својој земљи да се пласира на завршни турнир, након што су "Змајеви" шокирали четвороструке шампионе Италијане у финалу УЕФА баража.
Џеко и екипа се припремају за повратак на највећу фудбалску сцену, 12 година након њиховог јединог претходног учешћа.
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Централни нападач стиже у одличној форми, након што је помогао њемачком гиганту Шалкеу да се врати у Бундеслигу, послије четири од посљедњих пет сезона проведених ван елитног ранга.
Први избор на голу Уругваја на првенствима 2010, 2014. и 2018. године, као и резервни чувар мреже у Катару 2022, Муслера се вратио у национални тим тек током мартовског репрезентативног прозора ове године.
Претходно га је Марсело Бијелса изостављао из тима откако је преузео кормило у мају 2023. године. Муслера сада брани за Естудијантес у домовини након 18 година проведених у Европи и доноси сигурност међу стативама јужноамеричког тешкаша.
Нема сумње да ће добити мноштво честитки од саиграча када 16. јуна напуни 40 година, дан након што Уругвај отвори првенство утакмицом против Саудијске Арабије.
Један од најбољих голмана своје генерације, Нојер је првобитно завршио репрезентативну каријеру након УЕФА Европског првенства 2024. године.
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Међутим, касније је промијенио одлуку, а његов повратак био је главна вијест приликом објављивања састава Њемачке за Свјетско првенство 2026, што ће бити његово пето учешће.
Као посљедњи активни члан шампионске генерације Њемачке из Бразила 2014. године, "јединица“ Бајерна из Минхена наступиће на овогодишњем турниру са 40 година и два мјесеца.
Возиња је имао 39 година када су Зеленортска Острва осигурала свој историјски, први пласман на Свјетско првенство, али је голман Шавеза напунио 40 година 3. јуна, док се са саиграчима припремао за овај глобални спектакл.
"Плаве ајкуле" мисле озбиљно – Возиња је сачувао мрежу нетакнутом у припремној утакмици у којој су надиграли Србију резултатом 3-0.
Он заузима и друго мјесто на листи играча са највише наступа за Зеленортска Острва, са убиљежених 88 наступа од дебија 2012. године.
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