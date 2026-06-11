Опрез, ако путујете: Лажни таксисти туристима у Паризу "опљачкали" туристе

Аутор:АТВ
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Група мушкараца је осумњичена за наводну превару туриста у Паризу, тешку скоро 700.000 евра, преноси Дејли мејл.
Они су, тврде тужиоци, као лажни таксисти превозили људе, користећи “намештене” уређаје за плаћање картицама, док су на возилима имали фалсификоване регистарске таблице.
Према наводима истраге, мете су им били туристи који су чекали превоз у близини Ајфелове куле, жељезничке станице Монпарнас или робних кућа у француској престоници.
Четири мушкарца су осумњичена да су путницима наплаћивали знатно веће износе, тако што су тајно мијењали износе на бесконтактним терминалима за плаћање, у превари познатој под називом “сум уп“.
Ова превара функционише тако што се екран терминала сакрива од погледа корисника или се користи уређај с намјерно оштећеним екраном, због чега муштерије не могу да виде колики износ заправо плаћају.
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Према писању француског медија Цапитал, возачи су наводно могли да повећају рачун од 19 евра на чак 1.900 евра, показујући терминал жртвама док истовремено скривају коначан износ трансакције.
У многим случајевима, путници нису ни схватили да су преварени све док неколико дана касније новац није био скинут са њихових рачуна, тврде тужиоци.
Око 80 туриста тренутно покушава да поврати укупно 680.000 евра изгубљених у овој наводној превари.
Један од туриста, којег локални медији идентификују као Давид, вјеровао је да је платио 38,60 евра пошто је сео у такси код Трокадера. Међутим, након провере банковног извода, како тврди, установио је да му је заправо наплаћено 2.500 евра.
“Одмах сам блокирао картицу, покренуо спор са банком и поднио пријаву“, рекао је.
Тужиоци, такође, тврде да је група осумњичених “прибјегавала насиљу” када би муштерије оспоравале наплаћене износе. Они су ухапшени током рација изведених 3. јуна на адресама у различитим општинама Париза.
Према истрази, организатор преваре наводно је био 27-годишњи мушкарац, по имену Бубакер, који је обезбиједио осам возила с лажним регистарским таблицама.
Истражитељи наводе да је група координисала своје активности између децембра 2024. и јануара 2026. године путем Снепчет групе назване “Elchapo94“, што је референца на надимак мексичког нарко-боса Хоакина Гузмана.
Приликом претреса мјеста, где је Бубакер овог боравио, полиција је заплијенила 53.000 евра, аутоматску пушку калашњиков и муницију.
Код осталих осумњичених су пронађене и заплењене велике количине новца, луксузна роба, фалсификоване регистарске таблице и опрема за такси-возила.
Наводним члановима ове групе прети казна до 10 година затвора. За сада се нису формално изјаснили о оптужбама, преноси Телеграф.рс.
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