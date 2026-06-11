Општина у БиХ почиње кажњавати са 500 КМ због коментара на Фејсбуку

Аутор:АТВ
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У Службеним новинама Општине Бугојно објављена је одлука бугојанског Општинског вијећа о јавном реду и миру према којој грађани могу бити кажњени за писање на друштвеним мрежама.
У одлуци је наведено да ће се од 200 до 500 КМ казнити онај “ко узнемирава грађане или службена лица пријетњама, вријеђањем, упућивањем пријетњи, вријеђањем, омаловажавањем, непристојним и дрским понашањем или другим видом узнемиравања, путем СМС порука или коментара којим се нарушава јавни ред и мир особе, којему се упућују коментари, путем електронске поште, на друштвеним мрежама и на јавним порталима који служе као јавни сервис грађанима у пружању информација које користи лице која се може идентификовати”.
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Игор Врљић, предсједавајући Општинског вијећа Бугојно, потврдио је да је иницијатива за доношење одлуке дошла из Странке демократске акције.
"Имамо затрован јавни простор узрокован политичким несугласицама унутар саме општине, људи су између себе се почели вријеђати”, рекао је Врљић за Детектор.
Он додаје да људи требају знати да имају посљедице и да требају бити одговорни, те сматра да су друштвене мреже јавни простор у којем вриједе правила као и на улици.
Врљић је рекао да се “одлуке могу поправити уколико то буде потребно”, те да не види разлог због чега не би биле ваљане.
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"Детектор" је раније писао да је министар просторног уређења Средњобосанског кантона Амир Шечибовић најавио је да ће Бугојно, по узору на Какањ, усвојити одлуку о јавном реду и миру, што ће омогућити полицијским службеницима да кажњавају вријеђање и узнемиравање путем друштвених мрежа.
Новинари и медијски експерти указивали су да је могућа злоупотреба и цензуре критичких гласова.
Прије више од годину дана, на сједници Општинског вијећа Какањ једногласно је усвојена одлука о јавном реду и миру којом се кажњавају пријетње, вријеђање, омаловажавање, непристојно и дрско понашање или други вид узнемиравања грађана или службених лица на јавном мјесту или друштвеним мрежама, или путем електронске поште и СМС порука.
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Ова одлука је дала овлаштења полицији, чији су службеници почели издавати прекршајне налоге, али су за "Детектор" потврдили да немају посебан правилник о поступању нити методологију.
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