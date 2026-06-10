Logo

"Електро-Бијељина" организовала посјету ученика малим хидроелектранама

Аутор:

АТВ
10.06.2026 14:46

Коментари:

0
"Електро-Бијељина" организовала посјету ученика малим хидроелектранама
Фото: Elektro Bijeljina

Ученици Техничке школе "Михајло Пупин" из Бијељине посјетили су мале хидроелектране "Власеница" и "Тишча" с циљем да теоријско знање употпуне и практичним, саопштено је из "Електро-Бијељине".

"Поносни смо на велики одзив средњошколаца и њихову амбицију да знање из учионице прошире у радном окружењу", истакао је директор "Електро-Бијељине" Бојан Савић.

Он је најавио да ће предузеће, као друштвено одговорно, наставити овакву праксу да би младе и стручне људе задржали на овим просторима.

Савић је додао да је велики број радника "Електро-Бијељине" завршио Техничку школу "Михајло Пупин", као једну од најтраженијих и најпрестижнијих школа у Бијељини.

"То додатно обавезује управу `Електро-Бијељине` да и у наредном периоду младим људима обезбиједи стручно усавршавање", рекао је Савић.

У фокусу посјете били су рад мини-хидроелектрана и еколошки прихватљиви начини производње електричне енергије, а након хидроелектрана, ученици су посјетили и манастир Ловница у Шековићима.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Електро-Бијељина

Техничка школа Михајло Пупин

ученици

Бијељина

Бојан Савић

Коментари (0)

Прочитајте више

Фудбалери БиХ на тренингу пред почетак Свјетског првенства

Фудбал

Познато ко преноси Свјетско првенство

1 ч

0
Затражен притвор за Бањалучанина ухапшеног у акцији ”Пекар”

Хроника

Затражен притвор за Бањалучанина ухапшеног у акцији ”Пекар”

1 ч

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Република Српска

Цвијановић: Политичко Сарајево и даље тежи колонијалној управи

1 ч

0
Недељко Гламочак

Хроника

Народни посланик Недељко Гламочак поново пред судом

1 ч

0

Више из рубрике

Модерна опрема за извођење наставе из информатике стигла је у Основну школу "Веселин Маслеша" у Фочи. Рачунарска опрема обезбијеђена је кроз пројекат "Боље школе, боља будућност", који се финансира из буџета Предсједника Републике Српске.

Градови и општине

"Боље школе, боља будућност": Осам нових рачунара за ОШ "Веселин Маслеша"

1 ч

0
Основна школа "Вук Караџић" у Вишеграду добила је осам нових рачунара у оквиру пројекта "Боље школе, боља будућност", који се реализује под покровитељством предсједника Републике Српске, а донација ће допринијети унапређењу наставног процеса и бољим условима рада у информатичком кабинету.

Градови и општине

Донација рачунара школи "Вук Караџић" у Вишеграду

2 ч

0
Далековод, Бијељина

Градови и општине

Електро-Бијељина: У петак без струје 5.800 корисника

3 ч

0
свијеће паљење свијећа црква

Градови и општине

Парастос за 30 српских цивила убијених у Чемерну

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

15

54

Смеће велики проблем: У ХЕ на Дрини примијенили одбрамбену стратегију

15

47

У Атлантском океану откривен корални гребен величине Ватикана

15

46

Убрзано се троше залихе нафте

15

41

Познато када ће бити изречена пресуда Кецмановићима

15

40

Битно: О градским темама у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner