"Електро-Бијељина" организовала посјету ученика малим хидроелектранама

Аутор:АТВ
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Ученици Техничке школе "Михајло Пупин" из Бијељине посјетили су мале хидроелектране "Власеница" и "Тишча" с циљем да теоријско знање употпуне и практичним, саопштено је из "Електро-Бијељине".
"Поносни смо на велики одзив средњошколаца и њихову амбицију да знање из учионице прошире у радном окружењу", истакао је директор "Електро-Бијељине" Бојан Савић.
Он је најавио да ће предузеће, као друштвено одговорно, наставити овакву праксу да би младе и стручне људе задржали на овим просторима.
Савић је додао да је велики број радника "Електро-Бијељине" завршио Техничку школу "Михајло Пупин", као једну од најтраженијих и најпрестижнијих школа у Бијељини.
"То додатно обавезује управу `Електро-Бијељине` да и у наредном периоду младим људима обезбиједи стручно усавршавање", рекао је Савић.
У фокусу посјете били су рад мини-хидроелектрана и еколошки прихватљиви начини производње електричне енергије, а након хидроелектрана, ученици су посјетили и манастир Ловница у Шековићима.
(Срна)
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