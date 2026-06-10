Цвијановић: Политичко Сарајево и даље тежи колонијалној управи

Аутор:АТВ
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да су представници Републике Српске препознали поруке о дијалогу, договору, домаћим рјешењима и одговорности, а да политичко Сарајево и даље тежи колонијалној управи, што је узрок нејединства на посљедњој сједници Савјета за спровођење мира.
Цвијановићева је рекла да на сједници ПИК-а није донесена одлука о кандидату за новог високог представника, јер је дошло до сукоба два концепта, а не два кандидата.
"Немамо сагласност, јер имамо судар два концепта која су тамо приказана. Није то само ријеч о фигурама које треба да обављају неки посао, није то персонална прича", навела је Цвијановићева.
Указала је да се више пута од нове америчке администрације чуло, али и непосредно прије сједнице ПИК-а, да траже домаћи дијалог и домаћа рјешења, као и одговорност домаћих људи који су изабрани кроз демократску процедуру.
Она је подсјетила да је и на сједници Савјета безбједности УН представник Сједињених Држава позивала на више одговорности, више дијалога између представника конститутивних народа у БиХ и враћање домаћег суверенитета.
"Да домаће институције доносе одлуке, а не да то раде неизабрани странци", рекла је Цвијановићева и додала да су представници Републике Српске препознали ту поруку.
Указала је да порука са сједнице Савјета безбједности УН јасно показује да је након више од 30 година неко сагледао право стање.
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"САД не желе да се на такав начин изграђују туђе нације. То је предсједник САД Доналд Трамп јасно рекао и ја то тумачим на тај начин. Оно што смо и чули, а и оно што је изашло са засједања ПИК-а јасно показује да је то у питању", навела је Цвијановићева.
Са друге стране су, каже, Европљани, који, вјероватно свјесни неспособности да сами рјешавају нека питања или да се наметну као неко ко је кредибилан партнер институцијама БиХ, имају скривени план да наставе да функционишу у оквиру БиХ.
Цвијановићева сматра да ће се прича о проширењу ЕУ вртјети око двије земље у окружењу, а не око свих.
Истакла је да Дејтонским споразумом није предвиђен ОХР на начин на који је дјеловао у БиХ, те да се самим тим и враћа на питање шта је то високи представник и шта ради у БиХ?
"Сигурна сам да ће високог представника изабрати до краја јуна и имам своја предвиђања како ће то изгледати. Сигурно да не могу да буду бонска овлаштења на начин како су кориштена. Вјероватно у неком трулом компромису можемо рачунати на то да ће неко рећи", па добро, биће бонска овлаштења, али их нећете користити - навела је Цвијановићева.
Она је нагласила да народи у БиХ морају да се навикавају на чињеницу да живе без високих представника.
"Шмит се одјавио, рекао је, поднио је оставку. Друга ствар, Шмит већ мјесецима не интервенише на начин зато што му је неко рекао да не може да користи бонска овлаштења. Значи, ми већ мјесецима живимо без икаквих бонских овлаштења", изјавила је Цвијановићева за "Аваз".
Поводом тврдњи министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића да морају постојати бонска овлаштења јер нема договора домаћих политичара, Цвијановићева је рекла да таквих овлаштења неће бити.
"Конаковић је неко ко протежира бонска овлаштења, наравно кад су усмјерена против Срба, против Републике Српске. Има и опсесивне димензије у вези са СНСД-ом и Милорадом Додиком", навела је Цвијановићева.
Она је поручила да је ово вријеме за неки други, бољи живот БиХ.
Нови високи представник ће, истакла је, сигурно бити особа која ће имати озбиљан недостатак легитимитета ако његово именовање не прође верификацију кроз резолуцију Савјета безбједности УН.
"Анекс 10 Дејтонског споразума јасно каже да га именују стране потписнице овог споразума. То што су некад радиле стране, а једна од страна је била и Република Српска, преузео је ПИК", рекла је Цвијановићева и додала да је обавезно да верификација именовања прође кроз Савјет безбједности УН.
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