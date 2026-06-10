Одлука о затварању ОХР-а упућена на усаглашавање Заједничкој комисији НСРС

Аутор:АТВ
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Клуб Бошњака у Вијећу народа Републике Српске покренуо поступак заштите виталног националног интереса на одлуку о усвајању Декларације о затварању Канцелације високог представника у БиХ, саопштено је из Вијећа народа Српске.
Будући да на сједници Вијећа народа није постигнута сагласност о овој одлуци, у складу са поступком заштите виталног националног интереса, предмет је упућен Заједничкој комисији Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката.
БиХ
Вијеће народа о затварању Канцеларије високог представника у БиХ
Народна скупштина Републике Српске је на редовној сједници, 26. маја, усвојила одлуку о усвајању Декларације о затварању Канцеларије високог представника у БиХ, на приједлог предсједника Народне скупштине Ненада Стевандића.
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