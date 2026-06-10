Нина Бадрић отвара Coffee Fest: Викенд кафе, музике и дружења у Бањалуци

Аутор:АТВ
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Концерт Нине Бадрић, десетине излагача, најновији трендови из свијета кафе, богата гастро понуда и програм на отвореном очекују посјетиоце трећег Бања Лука Coffee Fest, који ће 12. и 13. јуна бити одржан на тврђави Кастел.
Фестивал, како у саопштењу наводе организатори, почиње у петак, 12. јуна наступом једне од највећих регионалних музичких звијезда, док је за суботу, 13. јуна припремљен централни фестивалски програм са бесплатним улазом за све посјетиоце уз спектакуларну завршницу "Sunset Session".
Овогодишњи Бања Лука Coffee Fest први пут ће бити одржан на новој локацији, у простору Камене куће на Кастелу, а организатори најављују садржајно најбогатије издање до сада.
"Фестивал ће бити организован под слоганом 'picnic edition', са посебним фокусом на боравак на отвореном, дружење и уживање у јединственом амбијенту једне од најпрепознатљивијих градских локација", појашњено је у саопштењу.
Посјетиоци ће током дана имати прилику да истраже различите врсте кафа, упознају савремене трендове у њиховој припреми и уживају у богатој понуди напитака кроз више тематских зона посвећених култури испијања кафе.
"Тематске кућице распоређене широм фестивалског простора представиће посјетиоцима различите врсте напитака од кафе и савремене coffee трендове. Кроз зоне попут Espresso House, Cappuccino House, Latte House, Ice Coffee House, Affogato House, Matcha House, Specialty Coffee House и Capsule Coffee Lab, посјетиоци ће имати прилику да истраже богатство окуса, арома и начина припреме овог омиљеног напитка", јављају организатори.
Поред садржаја посвећених кафи, посјетиоцима ће на располагању бити и Bakry House са понудом свјежих пецива и сластица, Chocolate House, Refresh Bar са свјеже цијеђеним соковима и освјежавајућим напицима, као и Coffee Cocktail Bar са креативним коктелима инспирисаним кафом.
"На тај начин фестивал ће понудити пажљиво осмишљен спој кафе, слатких залогаја, освјежавајућих напитака и јединствених коктел креација", појашњено је даље.
Посебан акценат организатори стављају на "picnic experience" зону у близини Камене куће, која ће бити уређена као простор за одмор, дружење и уживање на отвореном. Фестивал ће понудити и садржаје прилагођене свим генерацијама, укључујући дјечију зону, едукативне радионице и бројне пратеће активности.
"Посебну пажњу публике привлачиће музички програм фестивала, који почиње већ у петак наступом регионалне звијезде Нине Бадрић. Концерт ће бити одржан на тврђави Кастел са почетком у 20 часова. Публику очекује вече испуњено емоцијама и хитовима који су обиљежили њену богату каријеру, али и пјесмама са новог албума. Наступ једне од најпопуларнијих пјевачица у региону уједно ће означити и званичан почетак фестивалског викенда. За завршницу фестивал је резервисан "Sunset Session", који почиње у 18 часова. У атмосфери заласка сунца над Кастелом наступиће регионално познати ДЈ-еви Данијел Чехранов и Младен Томић, који ће својим сетовима заокружити фестивалски дан", стоји даље у саопштењу.
Према најавама метеоролога, јавqено је даље, викенд пред нама доноси сунчано и топло вријеме, што би додатно могло допринијети доброј посјећености фестивала који из године у годину потврђује статус једног од најзанимљивијих урбаних догађаја у Бањалуци.
Више информација о програму, излагачима и пратећим садржајима доступно је на званичним каналима Бања Лука Coffee Festa Феста.
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