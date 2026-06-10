Почела девета сједница Скупштине града Бањалука

Аутор:АТВ
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Редовна девета сједница Скупштине града Бањалука почела је данас, а предложен је дневни ред са више од 50 тачака.
Међу тачкама дневног реда су одлуке о додјели простора под посебним условима за удружења, за спортске организације.
Одборници ће разматрати и тачку у вези са расписивањем јавног позива за бесплатне плацеве.
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Пред одборницима је и одлука о висини ученичких и студентских стипендија, као и тачка која се односи на вртиће.
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