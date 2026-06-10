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Почела девета сједница Скупштине града Бањалука

Аутор:

АТВ
10.06.2026 09:41

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Зграда градске управе у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Редовна девета сједница Скупштине града Бањалука почела је данас, а предложен је дневни ред са више од 50 тачака.

Међу тачкама дневног реда су одлуке о дод‌јели простора под посебним условима за удружења, за спортске организације.

Одборници ће разматрати и тачку у вези са расписивањем јавног позива за бесплатне плацеве.

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Пред одборницима је и одлука о висини ученичких и студентских стипендија, као и тачка која се односи на вртиће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Скупштина града Бањалука

Бањалука

сједница

Дневни ред

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