Почела девета сједница Скупштине града Бањалука

Редовна девета сједница Скупштине града Бањалука почела је данас, а предложен је дневни ред са више од 50 тачака.

Међу тачкама дневног реда су одлуке о дод‌јели простора под посебним условима за удружења, за спортске организације.

Одборници ће разматрати и тачку у вези са расписивањем јавног позива за бесплатне плацеве.

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Пред одборницима је и одлука о висини ученичких и студентских стипендија, као и тачка која се односи на вртиће.