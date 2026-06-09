Аутор:АТВ
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Док Станивуковић у Бриселу прича о европском путу, Бањалучани ломе ноге и точкове по рупама распрострањеним по пјешачким зонама и улицама које градоначелник није способан да закрпи. Или неће, написала је на Иксу члан Предсједништва СНСД-а, Сњежана Новаковић Бурсаћ.
"Док Станивуковић наздравља на вечерама са онима који су поставили Шмита и који би да измисле неког новог Шмита, а који за Републику Српску нису урадили ништа добро, Бањалучани страхују да ће и овог љета, као и претходних, бити рестрикција воде јер је водоводна мрежа у колапсу, сеоски водоводи пред распадом или их нема, а Водовод у дубиози које актуелна градска власт не зна да санира. Или неће", написала је Новаковић Бурсаћ.
Док Станивуковић прича о европској реформској агенди и великим пројектима, прави сцене и снима филмове на граничним прелазима, а буџет Града користи искључиво за сопствену промоцију, каже Новаковић Бурсаћ.
❗️Док @Stanivukovic_D у Бриселу прича о европском путу, Бањалучани ломе ноге и точкове по рупама распрострањеним по пјешачким зонама и улицама које градоначелник није способан да закрпи. Или неће.— др Сњежана Новаковић Бурсаћ (@BursacNovakovic) June 9, 2026
❗️Док @Stanivukovic_D наздравља на вечерама са онима који су поставили Шмита и… pic.twitter.com/3hpYAcuUbk
Навела је и нико више и не зна колико коштају та туристичка путовања и снимања по Европи, од којих Бањалучани немају никакву корист, осим што им се градоначелникове фотографије свакодневно појављују на друштвеним мрежама. Пут у Енглеску – посебна тема, каже Новаковић Бурсаћ.
"Бањалучани су постали таоци жеље младића који би да се домогне кандидатуре за Предсједника Републике Српске како би побјегао од проблема и из Града који је озбиљно запостављен и уназађен. Ал`ни та амбиција не иде онако како је замислио" истиче Новаковић Бурсаћ.
Чак је и у овоме што се зове опозиција (иако су власт у значајним градовима!) све је више оних који разумију о чему се ради, и оних који се питају како је могуће да човјек без радног искуства и професионалне каријере данас дијели лекције људима који су деценијама градили своја знања и ауторитет, наводи Новаковић Бурсаћ.
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