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"Док Станивуковић у Бриселу прича о европском путу, Бањалучани ломе ноге и точкове по рупама"

Аутор:

АТВ
09.06.2026 17:45

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Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић у Бриселу са Манфредом Вебером, предсједником Европске народне партије (ЕПП).
Фото: x.com/Stanivukovic_D

Док Станивуковић у Бриселу прича о европском путу, Бањалучани ломе ноге и точкове по рупама распрострањеним по пјешачким зонама и улицама које градоначелник није способан да закрпи. Или неће, написала је на Иксу члан Предсједништва СНСД-а, Сњежана Новаковић Бурсаћ.

"Док Станивуковић наздравља на вечерама са онима који су поставили Шмита и који би да измисле неког новог Шмита, а који за Републику Српску нису урадили ништа добро, Бањалучани страхују да ће и овог љета, као и претходних, бити рестрикција воде јер је водоводна мрежа у колапсу, сеоски водоводи пред распадом или их нема, а Водовод у дубиози које актуелна градска власт не зна да санира. Или неће", написала је Новаковић Бурсаћ.

Док Станивуковић прича о европској реформској агенди и великим пројектима, прави сцене и снима филмове на граничним прелазима, а буџет Града користи искључиво за сопствену промоцију, каже Новаковић Бурсаћ.

Навела је и нико више и не зна колико коштају та туристичка путовања и снимања по Европи, од којих Бањалучани немају никакву корист, осим што им се градоначелникове фотографије свакодневно појављују на друштвеним мрежама. Пут у Енглеску – посебна тема, каже Новаковић Бурсаћ.

"Бањалучани су постали таоци жеље младића који би да се домогне кандидатуре за Предсједника Републике Српске како би побјегао од проблема и из Града који је озбиљно запостављен и уназађен. Ал`ни та амбиција не иде онако како је замислио" истиче Новаковић Бурсаћ.

Чак је и у овоме што се зове опозиција (иако су власт у значајним градовима!) све је више оних који разумију о чему се ради, и оних који се питају како је могуће да човјек без радног искуства и професионалне каријере данас дијели лекције људима који су деценијама градили своја знања и ауторитет, наводи Новаковић Бурсаћ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сњежана Новаковић Бурсаћ

Драшко Станивуковић

Бањалука

грађани

Брисел

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