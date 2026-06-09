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Бањалука облијепљена плакатима: Мета Станивуковић, помињу се и функционери СДС-а

Аутор:

АТВ
09.06.2026 10:57

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Плакати градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића облепљени по граду, спомиње се и СДС.
Фото: Printscreen/Facebook/365banjaluka

Бањалука је јутрос осванула облијепљена плакатима на којима је мета лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић и поједини функционери СДС-а.

Како преносе поједини портали, на плакатима се помињу имена Маринка Божовића, Дарка Бабаља и Бранка Блануше уз милионске износе у еврима и поруку која сугерише да је подршка Станивуковићевој кандидатури имала своју цијену.

"Плакати су се појавили у тренутку када СДС пролази кроз можда најтежу унутарстраначку кризу у посљедњих неколико година", преносе портали.

Лијепљење ових плаката услиједило је након бурних догађаја на сједницама страначких органа СДС-а у недјељу када је прво Предсједништво ове странке одлучило да пружи подршку кандидатури Станивуковића за предсједника Српске да би само неколико часова касније Главни одбор СДС-а ту одлуку одбацио и одлучио да кандидат за предсједника буде лидер СДС-а Бранко Блануша, преноси Глас Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

Драшко Станивуковић

Плакати

Покрет Сигурна Српска

СДС

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