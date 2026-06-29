Од данас нове еУслуге у МУП-у Српске: Ево шта је потребно од документације

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске омогућиће од данас електронско заказивање термина за предају и преузимање личне карте, пријаву пребивалишта/боравишта и промјену адресе стана, те предају и преузимање возачке дозволе и продужење важења регистрације возила.
МУП апелује на грађане да се прије доласка на локације за издавање личних докумената, путем званичне интернет странице Министарства, детаљно информишу о потребној документацији и уплатама за издавање одређеног личног документа, те на тај начин са потпуном документацијом приступе на шалтере и тако избјегну евентуалне гужве и уштеде своје вријеме.
"Ове услуге биће доступне грађанима Бања Луке, а у мјесецу јулу очекује се и у другим градовима и општинама", наводе из МУП-а Републике Српске.
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Термини за нове услуге могу се заказати путем званичне платформе е-серивиси МУП-а Републике Српске, а за коришћење услуга грађани треба да посјете званичну страницу Министарства унутрашњих послова Републике Српске, те да дају основне податке за идентификацију, а систем ће даље омогућити избор жељеног датума и времена.
Да би грађани могли заказати термин потребно је да се изврши регистрација тј. да се креира налог на порталу еУслуге МУП-а Републике Српске, а након попуњавања података на имејл се добија шифра или токен за потврду власништва адресе електронске поште, а уносом шифре или токена завршава се процес регистрације, након чега се могу користити електронске услуге.
"Такође, поред личног личног термина заказивања који траје 10 минута, постоји могућност заказивања породичног термина за пријаву пребивалишта/боравишта или промјену адресе стана и исти трају 30 минута (за највише 5 лица, дјеца, супружници или др. лица)", наводи се у саопштењу МУП-а Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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