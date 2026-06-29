Неизмјерна туга: Преминуо дјечак којег је дјед прегазио

Аутор:АТВ редакција
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Неизмјерна туга потресла је данас цијелу Србију - преминуо је једноипогодишњи дјечак којег је дјед прегазио трактором прије шест дана.
Дјечак је тешко повријеђен 23. јуна када је дјед преко њега прешао трактором, а преминуо је данас у Универзитетској дечјој клиници у Тиршвој.
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Иако су љекари учинили све што су могли да би помогли дјечаку и спасили га, али у томе, нажалост, нису успјели.
Дјечак је, подсјетимо, у несрећи задобио прелом лобање, нагњечење мозга и крварење на мозгу и у болницу је превезен у изузетно тешком стању.
Његов деда Н. Ј. (57) дао је изјаву полицији о свим околностима ове трагедије. Како је сазнао "Телеграф", несрећни човјек је инспекторима до детаља описао да се малишан неопажено подвукао под трактор док су он и син качили цистерну. Пошто то нико није примијетио, деда је кренуо у рикверц и прегазио унука, а алкотест је потврдио да нико од одраслих није био под дејством алкохола.
Деда Н. Ј. и отац дјетета Т. Ј. (34) били су фокусирани на то да за трактор закаче цистерну за воду. Док су одрасли радили око прикључка, једноипогодишњи дјечак се потпуно неопажено подвукао испод трактора.
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Пошто нико није примијетио дијете, деда је сјео за волан, покренуо трактор уназад и прегазио унука.
Отац и деда су одмах подигли повријеђеног дјечака, ставили га у аутомобил и одвезли у локални Дом здравља, одакле је хитно транспортован у дјечију болницу у Београду.
Несрећа је дубоко потресла цијело насеље Бегаљица из ког је породица дјечака.
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