Logo

Правоснажна пресуда: Педофилу из вртића 20 година затвора

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 15:15

Коментари:

0
Правоснажна пресуда: Педофилу из вртића 20 година затвора
Фото: Unsplash

Педагошки асистент И.О. из Богојева правоснажно је осуђен на 20 година затвора након што је Апелациони суд у Новом Суду пооштрио казну због недозвољених полних радњи према дјеци предшколске установе и д‌јечије порнографије.

Суд је преиначио првостепену пресуду Вишег суда у Сомбору којом је И.О. био осуђен на казну затвора од 18 година и три месеца и изрекао му јединствену казну затвора од 20 година, преноси Тан‌југ.

Првостепеном пресудом И.О. био је осуђен за 29 кривичних дијела недозвољене полне радње према д‌јеци предшколске установе и једног кривичног д‌јела приказивање, прибављање и посједовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног лица за порнографију.

И.О. је ова кривична д‌јела чинио у континуитету од љета 2022. године до 4. маја 2023. године према већем броју оштећених, односно д‌јеце која су похађала предшколску установу.

Све је откривено када је четворогодишњи д‌јечак пријавио родитељима да га је нагог фотографисао И. О, након чега су они одлучили да провјере о чему се ради.

Пуцњава у Штадеу, петоро мртвих

Свијет

Ново хапшење након убиства пет људи у Њемачкој

Када је психолог потврдио вјеродостојност исказа малишана, овај "васпитач" је приведен, а убрзо су у његовом телефону пронађене фотографије наге д‌јеце из вртића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

педофил

пресуда

Србија

Затвор

Вртић

Правоснажна пресуда

Коментари (0)

Више из рубрике

Цијела Србија прича о њима: Браћа из Новог Пазара остварила успјех какав се ријетко памти

Србија

Цијела Србија прича о њима: Браћа из Новог Пазара остварила успјех какав се ријетко памти

6 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Србија

Дијете страдало у незгоди код Параћина: Црни биланс - седам мртвих за седам дана

8 ч

0
Тзв. косовска полиција

Србија

Тзв. косовска полиција привела више десетина Срба на Газиместану: Издвојен отац са дјететом

1 д

0
Вучић и Додик Раваница посјета

Србија

Додик, Вучић и Цвијановић у посјети Манастиру Раваница

1 д

0

  • Најновије

16

26

Преминуо дјечак ког је дјед прегазио трактором

16

24

Неизмјерна туга: Преминуо дјечак којег је дјед прегазио

16

22

Драма у Нигерији: Отети ученици док су полагали испите

16

17

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

16

07

Жена на +40 заспала поред базена: Задобила тешке опекотине, љекари јој се боре за живот

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима