Правоснажна пресуда: Педофилу из вртића 20 година затвора

Аутор:АТВ редакција
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Педагошки асистент И.О. из Богојева правоснажно је осуђен на 20 година затвора након што је Апелациони суд у Новом Суду пооштрио казну због недозвољених полних радњи према дјеци предшколске установе и дјечије порнографије.
Суд је преиначио првостепену пресуду Вишег суда у Сомбору којом је И.О. био осуђен на казну затвора од 18 година и три месеца и изрекао му јединствену казну затвора од 20 година, преноси Танјуг.
Првостепеном пресудом И.О. био је осуђен за 29 кривичних дијела недозвољене полне радње према дјеци предшколске установе и једног кривичног дјела приказивање, прибављање и посједовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног лица за порнографију.
И.О. је ова кривична дјела чинио у континуитету од љета 2022. године до 4. маја 2023. године према већем броју оштећених, односно дјеце која су похађала предшколску установу.
Све је откривено када је четворогодишњи дјечак пријавио родитељима да га је нагог фотографисао И. О, након чега су они одлучили да провјере о чему се ради.
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Када је психолог потврдио вјеродостојност исказа малишана, овај "васпитач" је приведен, а убрзо су у његовом телефону пронађене фотографије наге дјеце из вртића.
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