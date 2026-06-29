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Дијете страдало у незгоди код Параћина: Црни биланс - седам мртвих за седам дана

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 08:09

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У Србији је током претходне недјеље забиљежен црни биланс на путевима. Догодило се 658 саобраћајних незгода, живот је изгубило седам особа, од којих је и једно дијете.

У чак 658 саобраћајних незгода, живот је изгубило седам особа, док је чак 365 лица задобило повреде, саопштено је из Управе саобраћајне полиције.

Како пише Телеграф, најтрагичнији догађај догодио се у суботу у раним јутарњим часовима на ауто-путу Београд – Ниш, на територији општине Параћин. У тешкој несрећи у смјеру ка Нишу, живот је изгубило дијете које се налазило у возилу у својству путника.

Љетња сезона носи скривене опасности

Из Саобраћајне полиције подсјећају да је љетња туристичка сезона у пуном јеку, што са собом носи специфичне ризике на путевима:

  • Већи проток возила и појачан транзитни саобраћај кроз земљу Србију
  • Хроничан умор код возача, који је изражен превасходно у раним јутарњим часовима
  • Веће присуство дјеце у возилима због годишњих одмора и путовања

Апел возачима: Брзина и небезбједно претицање су кључни фактори ризика. Избјегавајте непотребна претицања и прилагодите брзину условима на путу, јер то значајно утиче на смањење ризика од незгода и тежину посљедица.

Како правилно и безбједно превозити дјецу?

Управа саобраћајне полиције посебно наглашава важност заштите најмлађих путника и подсећа на законске обавезе:

  • Дјеца се морају превозити искључиво у безбједносним сједиштима или на посебним подметачима (бустерима)
  • Опрема мора бити у складу са висином и тежином дјетета
  • Сједишта морају бити постављена тачно на начин који је предвидео произвођач возила

"Будите обазривији возачи када је у возилу дијете. Из Управе саобраћајне полиције желимо да будете безбједни учесници у саобраћају", закључује се у саопштењу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

трагедија

МУП Србије

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