Дијете страдало у незгоди код Параћина: Црни биланс - седам мртвих за седам дана

Аутор:АТВ редакција
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У Србији је током претходне недјеље забиљежен црни биланс на путевима. Догодило се 658 саобраћајних незгода, живот је изгубило седам особа, од којих је и једно дијете.
У чак 658 саобраћајних незгода, живот је изгубило седам особа, док је чак 365 лица задобило повреде, саопштено је из Управе саобраћајне полиције.
Како пише Телеграф, најтрагичнији догађај догодио се у суботу у раним јутарњим часовима на ауто-путу Београд – Ниш, на територији општине Параћин. У тешкој несрећи у смјеру ка Нишу, живот је изгубило дијете које се налазило у возилу у својству путника.
Из Саобраћајне полиције подсјећају да је љетња туристичка сезона у пуном јеку, што са собом носи специфичне ризике на путевима:
Апел возачима: Брзина и небезбједно претицање су кључни фактори ризика. Избјегавајте непотребна претицања и прилагодите брзину условима на путу, јер то значајно утиче на смањење ризика од незгода и тежину посљедица.
Управа саобраћајне полиције посебно наглашава важност заштите најмлађих путника и подсећа на законске обавезе:
"Будите обазривији возачи када је у возилу дијете. Из Управе саобраћајне полиције желимо да будете безбједни учесници у саобраћају", закључује се у саопштењу.
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