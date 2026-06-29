Рибник: Локализован пожар на пословном објекту, 9 лица затражило љекарску помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар који је избио на пословном објекту "Мики компани" у Рибнику је локализован, а девет особа је затражило медицинску помоћ у локалном дому здравља због изложености угљен-моноксиду, рекао је Срни старјешина локалног Ватрогасног друштва Данијел Митровић.
Митровић је навео да у пожару није било озбиљније повријеђених лица, те да је пожар стављен под контролу синоћ око 23.00 часа, након чега је организовано стално дежурство.
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Он је рекао да је дојава о пожару у Ватрогасном друштву запримљена јуче у 17.27 часова, након чега су на терен одмах упућени дежурни ватрогасци са противпожарним возилом.
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"Због енормних размјера пожара и постојања могућности да се ватра прошири на цијели комплекс, у испомоћ сам позвао све расположиве ватрогасце из наше јединице. Да би се спријечило ширење ватре затражио сам асистенцију и сусједних ватрогасних јединица из Мркоњић Града и Кључа", навео је Митровић.
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Митровић је додао да су на терену били присутни и припадници Полицијске станице Рибник, дежурна екипа Дома здравља "Др Драган Војводић", а помоћ у гашењу пожара су пружили и радници предузећа у којем је избио пожар, као и грађани.
Митровић је захвалио свима који су пружили несебичну помоћ у гашењу пожара.
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