Logo

Рибник: Локализован пожар на пословном објекту, 9 лица затражило љекарску помоћ

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 08:04

Коментари:

0
Пожар у Рибнику изгорио пословни објекат 9 лица повријеђено
Фото: Srna

Велики пожар који је избио на пословном објекту "Мики компани" у Рибнику је локализован, а девет особа је затражило медицинску помоћ у локалном дому здравља због изложености угљен-моноксиду, рекао је Срни старјешина локалног Ватрогасног друштва Данијел Митровић.

Митровић је навео да у пожару није било озбиљније повријеђених лица, те да је пожар стављен под контролу синоћ око 23.00 часа, након чега је организовано стално дежурство.

Пожар Вис

Регион

Букнуо пожар на једном од најпопуларнијих хрватских острва: Снимци су стравични

Он је рекао да је дојава о пожару у Ватрогасном друштву запримљена јуче у 17.27 часова, након чега су на терен одмах упућени дежурни ватрогасци са противпожарним возилом.

Гацко пожар

Градови и општине

Пожар у селу Сливља код Гацка угрожава куће

"Због енормних размјера пожара и постојања могућности да се ватра прошири на цијели комплекс, у испомоћ сам позвао све расположиве ватрогасце из наше јединице. Да би се спријечило ширење ватре затражио сам асистенцију и сусједних ватрогасних јединица из Мркоњић Града и Кључа", навео је Митровић.

Гори ауто Пријаковци

Хроника

Језив призор: Ватра прогутала аутомобил на улазу у Бањалуку

Митровић је додао да су на терену били присутни и припадници Полицијске станице Рибник, дежурна екипа Дома здравља "Др Драган Војводић", а помоћ у гашењу пожара су пружили и радници предузећа у којем је избио пожар, као и грађани.

Митровић је захвалио свима који су пружили несебичну помоћ у гашењу пожара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Рибник

љекари

Ватрогасци

ватра

Коментари (0)

Више из рубрике

Кнежево служен парастос ВРС

Градови и општине

Херојима Кнежева одата почаст: Народни збор у знаку јунака

14 ч

0
Нити је чуо за Карађорђа, ни за Српску: Кинези раде грађевину, а пеку и прасе

Градови и општине

Нити је чуо за Карађорђа, ни за Српску: Кинези раде грађевину, а пеку и прасе

15 ч

0
У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.

Градови и општине

Пожар у селу Сливља код Гацка угрожава куће

17 ч

1
Требиње пожар

Градови и општине

Ватрогасци у Требињу цијелу ноћ гасили пожар: Одбрањени објекти на подручју Пољица, Седлара и Грмљана

1 д

0

  • Најновије

11

28

Стиже врхунац врућина: Температура до 40 степени, потом пљускови и невријеме

11

22

Почео састанак о обиљежавању 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

11

20

Мајка и њен 18 дана стар син извучени из рушевина: "То ме је мотивисало да останем будна"

11

17

Мора вратити новац студентима: Денис Прцић осуђен на три године затвора

11

15

Лидл стиже на још једну локацију у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима