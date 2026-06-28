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Језив призор: Ватра прогутала аутомобил на улазу у Бањалуку

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 14:50

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Језив призор: Ватра прогутала аутомобил на улазу у Бањалуку
Фото: screenshot / Facebook / Srpskainfo.com

На магистралном путу Бањалука - Приједор у мјесту Пријаковци запалио се аутомобил.

"Опрез. Пријаковци код Мерцедес сервиса. Ауто се запалило. Полиција пушта траку по траку", наводи се у поруци у групи Патроле, радари, дуали.

За сада нема информација о повријеђенима.

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Тагови :

пожар

Пријаковци

Запаљен аутомобил

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