Језив призор: Ватра прогутала аутомобил на улазу у Бањалуку

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Бањалука - Приједор у мјесту Пријаковци запалио се аутомобил.
"Опрез. Пријаковци код Мерцедес сервиса. Ауто се запалило. Полиција пушта траку по траку", наводи се у поруци у групи Патроле, радари, дуали.
За сада нема информација о повријеђенима.
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