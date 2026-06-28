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Полиција ухапсила мушкарца: Осумњичен да је напао суграђанина пред дјецом

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 13:12

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полиција у Зворнику ухапсила је С.Б. из овог града због сумње да је напао суграђанина пред дјецом.

Њему се на терет ставља да је починио кривична дјела тјелесна повреда и јавно изазивање и подстицање насиља и мржње.

"Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су идентификовали и лишили слободе лице иницијала С.Б. са подручја града Зворника због постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Тјелесна повреда“ и „Јавно изазивање и подстицање насиља и мржње“.

Лице иницијала С.Б. се сумњичи да је 27.06.2026. године око 19,00 часова у Зворнику вербално и физички напало лице иницијала С.Г. са подручја града Зворника, које је том приликом било у друштву два малољетна лица, након чега се удаљило са лица мјеста", наводе из ПУ Зворник.

Оштећеном лицу указана је љекарска помоћ у Јавној здравственој установи Дом здравља Зворник.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио достављање извјештаја о почињеним кривичним дјелима против осумњиченог лица.

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Тагови :

Зворник

Туча

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