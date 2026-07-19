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Хороскоп за недјељу: Коме је вријеме за важне одлуке?

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 09:11

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Хороскоп за недјељу: Коме је вријеме за важне одлуке?
Фото: pixabay

Нед‌јеља, 19. јул 2026. године, доноси снажну емотивну атмосферу и потребу за унутрашњим балансом.

Сунце се налази у знаку Рака, док се приближава прелазак у Лава, па се енергија дана креће између потребе за сигурношћу, породицом и осјећајем припадности, али и жеље за већим личним изражавањем.

Мјесец током дана појачава интуицију и осјетљивост, док положаји планета указују на период у којем многи могу осјетити потребу да преиспитају односе, приоритете и одлуке које су раније одлагали.

За неке знакове ово може бити дан за одмор и емотивно повезивање, док други могу осјетити снажан подстицај да направе промјену или започну нешто ново.

Ован

Данас ћете имати потребу да успорите и посветите више пажње људима који су вам важни. Немојте покушавати да све држите под контролом. Разговор који сте одлагали могао би донијети олакшање.

Бик

Нед‌јеља вам доноси жељу за удобношћу и уживањем у малим стварима. Добро ћете процјењивати људе око себе, али избјегавајте тврдоглавост у ситуацијама гд‌је је потребан компромис.

Близанци

Могуће је да ћете данас добити информацију или поруку која мијења ваше размишљање о некој ситуацији. Дан је повољан за разговоре, планирање и повезивање са људима које дуго нисте чули.

Рак

Сунце у вашем знаку појачава емоције, интуицију и потребу за сигурношћу. Данас можете јасније осјетити шта желите, а шта више не желите да носите са собом.

Лав

Пред вама је период у којем расте потреба за личним изражавањем. Иако још увијек тражите мир и повлачење, припремате се за нови циклус у којем ћете жељети више пажње и признања.

Д‌јевица

Данас бисте могли осјетити потребу да се повучете и средите мисли. Немојте занемарити одмор, јер вам управо мир може помоћи да пронађете рјешење за питање које вас оптерећује.

Вага

Односи са другима долазе у први план. Могући су важни разговори који доносе боље разумијевање, али покушајте да не избјегавате теме које захтијевају искреност.

Шкорпија

Интуиција вам је наглашена и лако ћете препознати оно што други покушавају да сакрију. Добар је тренутак за личне одлуке, али не доносите закључке само на основу тренутног расположења.

Стријелац

Дан вас позива на промјену перспективе. Можда ћете пожељети да изађете из рутине, направите план за будућност или се посветите нечему што вас инспирише.

Јарац

Одговорности су и даље важне, али данас вам је потребан предах. Посветите пажњу односима и емоцијама, јер није све могуће ријешити само логиком.

Водолија

Могуће су нове идеје и другачији погледи на ситуације које су вам раније д‌јеловале компликовано. Дан је добар за размишљање, креативност и разговоре са занимљивим људима.

Рибе

Осјећате појачану осјетљивост и интуицију. Нед‌јеља је повољна за одмор, умјетност, природу и све оно што вам враћа унутрашњи мир.

Ендру и Тристан Тејт

Сцена

Ухапшени браћа Ендру и Тристан Тејт

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