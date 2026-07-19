Жена погинула, више особа повријеђено у судару аута и камиона

Аутор:АТВ редакција
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Потресни снимци стижу са мјеста тешке несреће, која се данас око 14.30 часова догодила на улазу у Гаџин Хан, а у којој је једна женска особа изгубила живот, док је више особа повријеђено.
Како јавља портал "Снага Југа", несрећа се догодила на путу Ниш - Гаџин Хан, а у несрећи су повријеђене три особе, од чега једно дијете.
Према првим информацијама, до трагедије је дошло приликом судара "шкоде" нишких таблица и камиона "застава" који је био натоварен дрвима.
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Од силине удара теретно возило се преврнуло.
Саобраћај је обустављен јер су оба возила на средини пута. Полиција упућује возила на земљани пут како би избјегли мјесто несреће.
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