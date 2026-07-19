Жена погинула, више особа повријеђено у судару аута и камиона

Принт скрин / Инстаграм / Снага Југа

Фото: Принт скрин / Инстаграм / Снага Југа

Фото: Принт скрин / Инстаграм / Снага Југа

Како јавља портал "Снага Југа", несрећа се догодила на путу Ниш - Гаџин Хан, а у несрећи су повријеђене три особе, од чега једно дијете.

Према првим информацијама, до трагедије је дошло приликом судара "шкоде" нишких таблица и камиона "застава" који је био натоварен дрвима.

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Од силине удара теретно возило се преврнуло.

Саобраћај је обустављен јер су оба возила на средини пута. Полиција упућује возила на земљани пут како би избјегли мјесто несреће.