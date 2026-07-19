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Олујни вјетар, пљускови, лед: На помолу ново невријеме

Аутор:

Стеван Лулић
19.07.2026 16:06

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Олујни вјетар, пљускови, лед: На помолу ново невријеме
Фото: Pixabay

Ново невријеме на помолу је у дијеловима Републике Српске, након што су појединим подручјима јуче протутњале непогоде, објавили су метеоролози на својим страницама.

На страници БХ Метео најављују да се невријеме данас послијеподне сели на сјевер и сјевероисток.

"Тако да се данас послијеподне и вечерас усљед јачег развоја облачности у дијеловима сјеверозападне, централне, источне, а главнином на сјеверу и сјевероистоку Босне очекују локално киша и пљускови са грмљавином. Јужније, у Херцеговини, и данас без падавина уз претежно сунчано и вруће вријеме", кажу метеоролози.

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Додају да ће на сјеверу и сјевероистоку Босне послијеподне и навече бити услова за локално јаче невријеме уз лед, већу количину кише за кратко вријеме и јак до олујан вјетар.

"Вечерас и у ноћи на понедјељак(20.07.) са сјевера продор хладне фроне и долазак захлађења. Уз продор хладне фронте пролазно у већем дијелу Босне појачан сјеверац уз понегдје мало кише. Од понедјељка свјежије у Босни, док ће Херцеговина на конкретније освјежење чекати до уторка(21.07.) навече, када ће и ту продором хладнијег зрака и сјеверца уз падавине захладити", закључује БХ Метео.

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лед и град

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