Олујни вјетар, пљускови, лед: На помолу ново невријеме

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Ново невријеме на помолу је у дијеловима Републике Српске, након што су појединим подручјима јуче протутњале непогоде, објавили су метеоролози на својим страницама.
На страници БХ Метео најављују да се невријеме данас послијеподне сели на сјевер и сјевероисток.
"Тако да се данас послијеподне и вечерас усљед јачег развоја облачности у дијеловима сјеверозападне, централне, источне, а главнином на сјеверу и сјевероистоку Босне очекују локално киша и пљускови са грмљавином. Јужније, у Херцеговини, и данас без падавина уз претежно сунчано и вруће вријеме", кажу метеоролози.
Хроника
Нова трагедија на купалиштима у БиХ - утопио се мушкарац
Додају да ће на сјеверу и сјевероистоку Босне послијеподне и навече бити услова за локално јаче невријеме уз лед, већу количину кише за кратко вријеме и јак до олујан вјетар.
"Вечерас и у ноћи на понедјељак(20.07.) са сјевера продор хладне фроне и долазак захлађења. Уз продор хладне фронте пролазно у већем дијелу Босне појачан сјеверац уз понегдје мало кише. Од понедјељка свјежије у Босни, док ће Херцеговина на конкретније освјежење чекати до уторка(21.07.) навече, када ће и ту продором хладнијег зрака и сјеверца уз падавине захладити", закључује БХ Метео.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
19
23
19
19
19
13
19
06
18
59
Тренутно на програму