Logo

Прогноза која не обећава: Ево како вријеме доноси недјеља

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 08:16

Коментари:

0
Вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће прије подне на западу бити промјенљиво облачно вријеме са сунчаним периодима, локално уз кишу и пљускове, а у осталим предјелима претежно сунчано и топло.

Од средине дана очекује се развој облачности уз пљускове са грмљавином, прво у брдско-планинским предјелима од запада ка истоку, а затим и у осталим предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Послијеподне и увече се на сјеверу и истоку очекују јачи пљускови, а могуће су и локалне непогоде уз јаче падавине, јак до олујни вјетар, а могућа је и појава града понегдје. На југу и југоистоку током већег дијела дана остаје сунчано и најтоплије.

Свијеће црква

Друштво

Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ

Дуваће слаб до умјерен западни или промјенљив вјетар, увече на сјеверу у зонама пљускова повремено јак до олујни.

Максимална температура ваздуха биће од 30 до 35, на југу око 37, у вишим предјелима од 26 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Киша

Пљускови

Коментари (0)

Више из рубрике

свијеће паљење свијећа црква

Друштво

Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ

5 ч

0
Лед на планини Влашић

Друштво

Невријеме протутњало дијеловима БиХ: Лед уништавао баште, киша потапала улице

17 ч

0
Запошљавање потомака погинулих бораца

Друштво

Велики број дјеце погинулих бораца и даље чека на запослење

18 ч

8
Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.

Друштво

Пале велике количине леда, настала штета: Планина у БиХ се данас забијелила

18 ч

0

  • Најновије

13

38

ЕЕС утростручио вријеме чекања, путници пропуштају летове

13

27

Букти пожар на популарном грчком острву, наређена евакуација

13

16

Ово нико није очекивао: Ђоковић фановима открио пол бебе

13

05

Хаварија на Јадрану: Спасено троје аустријских држављана

12

45

Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима