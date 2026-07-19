Прогноза која не обећава: Ево како вријеме доноси недјеља

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас ће прије подне на западу бити промјенљиво облачно вријеме са сунчаним периодима, локално уз кишу и пљускове, а у осталим предјелима претежно сунчано и топло.
Од средине дана очекује се развој облачности уз пљускове са грмљавином, прво у брдско-планинским предјелима од запада ка истоку, а затим и у осталим предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Послијеподне и увече се на сјеверу и истоку очекују јачи пљускови, а могуће су и локалне непогоде уз јаче падавине, јак до олујни вјетар, а могућа је и појава града понегдје. На југу и југоистоку током већег дијела дана остаје сунчано и најтоплије.
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Дуваће слаб до умјерен западни или промјенљив вјетар, увече на сјеверу у зонама пљускова повремено јак до олујни.
Максимална температура ваздуха биће од 30 до 35, на југу око 37, у вишим предјелима од 26 степени Целзијусових.
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