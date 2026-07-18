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Невријеме протутњало дијеловима БиХ: Лед уништавао баште, киша потапала улице

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 20:20

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Лед на планини Влашић
Фото: БХМЕТЕО

Снажно невријеме, праћено обилним пљусковима, грмљавином, олујним вјетром и локалном појавом леда, захватило је у послијеподневним часовима дијелове Босне и Херцеговине, остављајући иза себе материјалну штету на усјевима и колапс у саобраћају.

Након тропских врућина које су данима пратиле регион, дестабилизација атмосфере донијела је наглу промјену времена.

Мјештане појединих дијелова општине Котор Варош данас је неугодно изненадио јак лед. Град величине љешњака, који је интензивно падао десетак минута, нанио је огромну штету пољопривредницима.

Према свједочењима мјештана са терена, уништен је велики дио засада поврћа, а страдали су и бројни пластеници, преноси Српскаинфо.

Слично је било и у Какњу, гд‌је је падала изузетно јака киша праћена снажним вјетром. Олујни удари и пљусак су за врло кратко вријеме претворили градске улице у потоке.

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Метеоролози за наставак вечери и сутрашњи дан најављују нестабилно вријеме са могућим локалним пљусковима и грмљавином, па се грађанима и возачима савјетује појачан опрез због могућих нових бујичних поплава и клизавих коловоза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

невријеме

Киша

лед и град

Пљускови

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