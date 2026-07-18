Пале велике количине леда, настала штета: Планина у БиХ се данас забијелила

Аутор:АТВ редакција
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Током дана је на планини Влашић дошло до невремена, када је пала већа количина леда.
Према фотографијама с ове планине, може се видјети да је град прекрио одређене дијелове планине, а забиљежена је и штета.
Док су током дана углавном забиљежене екстремно високе температуре, послијеподне је дијелове БиХ погодило невријеме.
Киша, грмљавина и снажан вјетар посебно су погодили централне дијелове, а одређена подручја је погодио и град.
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Већ од сутра (недјеља) слиједи постепена промјена времена. У БиХ ће бити више облачности уз локалне пљускове и грмљавину, док ће се у Херцеговини задржати претежно сунчано вријеме. На југу ће и температуре остати веома високе, уз максималних 39 степени, пише Кликс.
Израженије освјежење стиже почетком наредне седмице. У понедјељак и уторак у већем дијелу БиХ очекују се киша, пљускови и грмљавина, уз осјетан пад дневних температура.
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