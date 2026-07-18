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Пале велике количине леда, настала штета: Планина у БиХ се данас забијелила

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 18:55

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Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.
Фото: Дмитрий Зуев/Pexels

Током дана је на планини Влашић дошло до невремена, када је пала већа количина леда.

Према фотографијама с ове планине, може се видјети да је град прекрио одређене дијелове планине, а забиљежена је и штета.

Док су током дана углавном забиљежене екстремно високе температуре, послијеподне је дијелове БиХ погодило невријеме.

Киша, грмљавина и снажан вјетар посебно су погодили централне дијелове, а одређена подручја је погодио и град.

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Већ од сутра (недјеља) слиједи постепена промјена времена. У БиХ ће бити више облачности уз локалне пљускове и грмљавину, док ће се у Херцеговини задржати претежно сунчано вријеме. На југу ће и температуре остати веома високе, уз максималних 39 степени, пише Кликс.

Израженије освјежење стиже почетком наредне седмице. У понедјељак и уторак у већем дијелу БиХ очекују се киша, пљускови и грмљавина, уз осјетан пад дневних температура.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Влашић

невријеме

падавине

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