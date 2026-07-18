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Запалио се аутомобил на бензинској пумпи: Мајка и дијете спасени у посљедњи час

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 18:21

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Аутомобил у пламену на бензинској пумпи.
Фото: vojvodinom_uzivo_/Instagram/Screenshot

На бензинској пумпи у Руменци запалио се аутомобил, а како се сазнаје у возилу су били мајка и дијете.

- Жена је била с дјететом у аутомобилу, пролазници су их извукли - наводи се испод објављеног видеа на Инстаграм страници "војводином_узиво_".

Тренутно нема информација о стању учесника, као ни узроку буктиње. Увиђајем ће бити познато више информација.

(Курир.рс)

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Тагови :

бензинска пумпа

пожар

запалио се аутомобил

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