Запалио се аутомобил на бензинској пумпи: Мајка и дијете спасени у посљедњи час

Аутор:АТВ редакција
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На бензинској пумпи у Руменци запалио се аутомобил, а како се сазнаје у возилу су били мајка и дијете.
- Жена је била с дјететом у аутомобилу, пролазници су их извукли - наводи се испод објављеног видеа на Инстаграм страници "војводином_узиво_".
Тренутно нема информација о стању учесника, као ни узроку буктиње. Увиђајем ће бити познато више информација.
(Курир.рс)
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