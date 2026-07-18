Тежак удес на улазу у Бањалуку

На магистралном путу Бањалука - Јајце јутрос је дошло до саобраћајне незгоде.

Као што се види на фотографији, у незгоди је у учествовао камион.

Нема информација о евентуалним повријеђеним особама, а на возилу је причињена материјална штета.

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Полиција је на терену обавила увиђај.