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Тежак удес на улазу у Бањалуку

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 17:17

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Саобраћајна незгода Крупа
Фото: Granični prijelaz Maljevac

На магистралном путу Бањалука - Јајце јутрос је дошло до саобраћајне незгоде.

Као што се види на фотографији, у незгоди је у учествовао камион.

Нема информација о евентуалним повријеђеним особама, а на возилу је причињена материјална штета.

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Полиција је на терену обавила увиђај.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Бањалука

удес

Јајце

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