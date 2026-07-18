Мирнес Рибић пронађен у гепеку: Завршена потрага за одбјеглим затвореником

Аутор:Стеван Лулић
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Мирнес Рибић, који је прије пет дана побјегао из затвора Козловац, ухапшен је касно синоћ, потврђено је у МУП-у Тузланског кантона.
Рибић је затечен у гепеку једног аутомобила који је полиција контролисала.
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"Током активности на проналаску бјегунца М.Р.(1997) из Лукавца, оперативним радом на терену дошло се до сазнања о могућој локацији кретања истог, када су у касним вечерњим сатима 17.7.2026.године, истражитељи Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК-а уз асистенцију Јединице полиције за специјалну подршку, контролом једног путничког моторног возила у пртљажнику, на локацији магистрални пут Тузла-Добој у мјесту Шићки Брод истог и пронашли, те му је одузета слобода", потврђено је у МУП-у ТК.
Након хапшења Рибић је предат у надлежност Затворске полиције КПЗ Тузла, будући да се ради о лицу које се налази на одслужењу казне затвора.
Подсјећамо, полиција је за Рибићем трагала од 13. јула након што се није појавио на радном мјесту у КПЗ-у.
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Рибић је боравио у КПЗ-у полуотвореног типа, а који у свом саставу има радну јединицу Економија Козловац те одређени затвореници имају могућност радног ангажмана на одређеним пословима.
Међу таквима је управо и Рибић.
Иначе, он је јавности познат по случају бруталног премлаћивања мушкарца из Тузле, које је у априлу 2025. године починио заједно са својим братом Нермином Рибићем.
Тај случај изазвао је велику пажњу јавности због тежине нанесених повреда и околности под којима се напад догодио.
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