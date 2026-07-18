Расхладите аутомобил и уштедите гориво уз помоћ само једног дугмета

Аутор:АТВ редакција
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Врели љетњи дани и високе температуре претварају унутрашњост аутомобила у праву рерну, због чега је клима-уређај прва ствар коју палимо чим сједнемо за волан.
Међутим, док се боримо са врућином, већина возача у Србији прави несвјесну грешку која директно удара на џеп драстично повећава потрошњу горива и преоптерећује мотор
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Кључ проблема, али и уштеде, крије се у једном једином дугмету које се налази на табли сваког аутомобила, а које већина користи потпуно погрешно. У питању је дугме за рециркулацију ваздуха (симбол аутомобила са полукружном стрелицом унутар њега).
Када уђете у усијан аутомобил и упалите климу, а да притом не активирате рециркулацију ваздуха, систем константно увлачи врео ваздух споља.
Да би тај врели спољни ваздух (који је често изнад 35°Ц) охладио на пријатних 22°Ц, компресор климе мора да ради под максималним оптерећењем и то без престанка.
Пошто компресор директно покреће мотор аутомобила, овај процес драстично подиже потрошњу горива – у неким случајевима и до 10 до 15 одсто, што на мјесечном нивоу износи на хиљаде динара бачених у вјетар.
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Да бисте сачували и новац и компресор климе, стручњаци препоручују једноставан трик у три корака који треба примјенити прије сваке викенд вожње:
Прва два минута: Након уласка у ауто, отворите све прозоре и возите минут-два како би врели ваздух природно изашао из кабине. Тек тада упалите климу.
Укључите рециркулацију: Притисните дугме са иконицом аутомобила и закривљене стрелице. На овај начин систем престаје да увлачи врели ваздух споља и почиње да хлади онај ваздух који се већ налази у кабини (а који је већ дјелимично охлађен).
Ефекат уштеде: Пошто систем хлади већ прохлађен ваздух, компресор ради са знатно мање снаге, брже постиже жељену температуру и аутоматски смањује потрошњу горива.
Иако рециркулација штеди новац на краћим и дужим љетњим релацијама, возачи морају бити опрезни на дугим путовањима.
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Важно упозорење: Ако оставите рециркулацију укључену сатима, ниво кисеоника у кабини ће опасти, а порашће ниво угљен-диоксида, што може изазвати поспаност и пад концентрације код возача. Због тога се препоручује да на сваких 30 до 45 минута вожње искључите ово дугме на пар минута како би у аутомобил ушао свјеж ваздух, а потом га поново активирате.
Примјеном овог једноставног правила већ током данашњег дана, ваш новчаник ће осјетити олакшање, а вожња по љетњој жеги биће знатно пријатнија и безбједнија.
(Блиц)
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