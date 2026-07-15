Фолксваген укинуо дизел Голф послије 50 година

Аутор:АТВ редакција
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Фолксваген Голф и дизел мотор деценијама су представљали готово нераздвојиву комбинацију. Од штедљивих агрегата прве генерације, преко чувених СДИ и ТДИ верзија, па све до савременог Голфа 8, дизелаш је био један од најпрепознатљивијих чланова ове аутомобилске породице.
Ипак, послије пуних 50 година, на једном од највећих европских тржишта тој традицији је дошао крај. Фолксваген је због све слабијег интересовања купаца потпуно повукао дизел верзије Голфа из продаје у Великој Британији.
Британски купци више не могу да конфигуришу и поруче нови Голф са ТДИ мотором. Фолксваген је дизел верзије уклонио из понуде, док ће заинтересованима још неко вријеме бити доступни примјерци који се евентуално налазе на залихама продаваца.
Из британског представништва компаније поручили су да непрестано прате интересовање купаца и да је одлука донесена како би се понуда Голфа усмјерила на бензинске и хибридне погонске системе.
„Фолксваген Велика Британија непрестано процјењује потражњу купаца и у овом случају одлучио је да се усмјери на већу понуду бензинских и будућих хибридних погона за популарни Голф“, саопштила је компанија за британски Аутокар.
Први Голф са дизел мотором представљен је 1976. године, само двије године након почетка производње овог модела.
Испод његове хаубе налазио се атмосферски мотор запремине 1,5 литара који је развијао скромних 50 коњских снага. Иако није могао да се похвали нарочитим перформансама, привукао је купце малом потрошњом горива, што је у то вријеме представљало велику предност.
ГТД је достизао брзину до 160 километара на час, а дизајнерским детаљима подсјећао је на спортски ГТИ. Тиме је Фолксваген показао да дизел аутомобил не мора да буде само штедљив, већ може да понуди и знатно боље перформансе.
Током наредних генерација услиједили су СДИ и ТДИ мотори, који су Голфу донијели велику популарност међу возачима који прелазе велики број километара.
Након повлачења дизела, понуду Голфа у Великој Британији чиниће бензинске ТСИ верзије, благи хибриди и прикључни eHybrid модели.
Фолксваген припрема и Голф са класичним хибридним погоном који неће морати да се прикључује на пуњач. Према најавама, његова продаја на британском тржишту требало би да почне током зиме.
Одлука британског представништва не значи да Фолксваген потпуно обуставља производњу Голфа са ТДИ мотором.
Дизел верзије и даље остају у понуди на другим европским тржиштима, нарочито у земљама у којима купци прелазе велике годишње километраже и гдје за таквим моторима још постоји довољно интересовања.
(Курир)
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