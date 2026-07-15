"Родитељима нису потребна оправдања и обећања, него мјеста у вртићима"

Аутор:АТВ редакција
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Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић рекао је да му је жао што одговор Градске управе још једном показују да је лакше одговорити политичком противнику него родитељима који данас не знају гдје ће им дијете у септембру боравити док су они на послу.
"Заправо, жао ми је што Градска управа не сматра питање смјештаја дјеце у вртићима важним да одговори на њега него за то користи уважену колегиницу Тању Палачковић", рекао је Зељковић за Срну коментаришући одговор Палачковићеве на његову ранију изјаву да је "Бањалука јасно поручила да за дјецу више од 2.000 породица нема мјеста у вртићима".
Коментаришући њену изјаву да је "Град увео субвенције за вртиће за које годишње издваја више милиона КМ", Зељковић је рекао за Срну да нико није оспорио субвенције приватним вртићима, напротив, каже, оне представљају значајну помоћ приватним предузетницима који су уложили свој капитал, запошљавају људе и заједно са Градом носе велики дио система предшколског васпитања.
"Али, немојмо мијешати двије потпуно различите ствари. Субвенција није ново мјесто у вртићу него помоћ нечијем приватном бизнису који је родитељима скупљи од јавне услуге. Данас Град субвенционише око 150 КМ по дјетету, док родитељи у приватним вртићима плаћају око 500 КМ мјесечно. То значи да породице из свог џепа сваког мјесеца издвајају још око 350 КМ", појаснио је Зељковић Палачковићевој.
Истовремено, додао је, родитељи чија дјеца похађају јавне вртиће плаћају око 210 КМ.
"Зато субвенције јесу помоћ, али нису рјешење проблема због којег се ове године за 610 мјеста пријавило чак 2.700 дјеце. Умјесто да одговори на то питање, госпођа Палачковић је, случајно или намјерно, изнијела неистинит податак. Институције Републике Српске нису обезбиједиле пет милиона КМ за нове вртиће у Бањалуци.
Обезбијеђено је 15 милиона КМ. О томе постоји званична документација", нагласио је Зељковић.
Он је поручио да још важније од тога јесте питање на које грађани заслужују одговор: Зашто Градска управа није поступила по званичним дописима Кабинета предсједника Републике којима је тражено да достави потребну документацију, ријеши локације и испуни услове како би изградња нових вртића могла да почне?
Зељковић је истакао да се у допису од 16. маја прошле године јасно наводи да за поједине локације нису ријешени имовинско-правни односи, нити су обезбијеђене потребне дозволе.
"Зато бих замолио госпођу Палачковић да, умјесто што одговара мени, постави једно једноставно питање градоначелнику: Зашто Градска управа није одговорила на ове дописе и зашто средства која чекају нашу дјецу још нису искоришћена? Можда ће њој која је његов одборник одговорити прије него другима које су исто бирали грађани Бањалуке али њему нису по мјери", нагласио је Зељковић.
Он је подсјетио и на чињеницу да су прошле године одборници СНСД-а предложили амандман којим су била обезбијеђена средства за изједначавање субвенција родитељима чија дјеца похађају приватне вртиће, а Градска управа тај приједлог није прихватила.
"Истовремено, градоначелник је више пута јавно обећавао управо то исто. Као што је обећавао завршетак вртића у Новоселији. Као што је обећавао градску болницу.
Као што је обећавао картице пријатељства. Зато данас више није проблем у обећањима. Проблем је у резултатима.
Не желим политичко препуцавање. Желим да наредне године не разговарамо о томе зашто је више од двије хиљаде дјеце остало без мјеста у вртићу, него о томе колико смо нових вртића отворили. Јер родитељи не могу уписати дијете у обећање. Они могу уписати дијете само у вртић", поручио је Зељковић, преноси Срна
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