Фестивал "Љетне ноћи“ у организацији "Euphoria" маркетинга на Кастелу од 30.7 – 1.8.

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До почетка јубиларног петог издања Euphoria маркетинг фестивала „Љетне ноћи“ остало је још само 15 дана, а интересовање публике за највећи музички догађај љета у Бањалуци никада није било веће.
Улазнице су већ у продаји путем платформе gigstix.ba, на продајном мјесту на Тргу Крајине, као и у пословницама Пошта Српске широм Републике Српске.
Обезбиједите и ви своју улазницу на вријеме и будите дио највећег музичког спектакла овог љета.
Од 30. јула до 1. августа, једна од најљепших тврђава у региону постаће центар врхунске музике, забаве и незаборавне атмосфере. Након рекордних посјета претходних година, овогодишње издање фестивала доноси највећу продукцију до сада, спектакуларне аудио-визуелне ефекте и садржаје који ће Кастел претворити у праву фестивалску арену.
Очекује се да ће јубиларно издање Euphoria маркетинг фестивала окупити више од 20.000 посјетилаца, а огромно интересовање публике из цијелог региона потврђује да је овај догађај постао један од најзначајнијих љетних музичких и туристичких догађаја у овом дијелу Европе.
Фестивал отвара легендарни Жељко Самарџић у четвртак, 30. јула. Након прошлогодишњег концерта који је окупио више од 7.000 посјетилаца, један од најомиљенијих регионалних извођача враћа се у Бањалуку са својим највећим хитовима и вечери пуној емоција.
Петак, 31. јул, резервисан је за пето издање највеће и најлуђе Негујмо журке, која је већ постала један од најишчекиванијих догађаја у граду. Хиљаде људи, препознатљива енергија и атмосфера која се дуго препричава гарантују још једну ноћ за памћење.
Велико финале фестивала биће у суботу, 1. августа, када на Кастел стиже Тања Савић, једна од највећих регионалних музичких звијезда. Њен концерт, уз врхунску продукцију и богат репертоар, биће спектакуларан завршетак јубиларног издања фестивала.
Организатори поручују да припреме улазе у завршну фазу, а велико интересовање публике потврђује да Euphoria фестивал „Љетне ноћи“ наставља да расте и привлачи госте из цијелог региона.
Када се споје врхунски извођачи, јединствени амбијент тврђаве Кастел и хиљаде људи жељних добре забаве, резултат може бити само једно, највећи фестивалски спектакл овог љета!
Бањалука је спремна. Кастел је спреман. Видимо се за 15 дана на највећем фестивалу љета!
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