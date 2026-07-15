Јаник Синер четврти пут пао возачки испит

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер свијета, Јаник Синер, признао је да му, упркос апсолутној доминацији у свјетском тенису, једна ствар у свакодневном животу и даље представља непремостиву препреку – полагање возачког испита за мотор.
Синер, који је у недјељу одбранио титулу на Вимблдону побједом над Александром Зверевим, открио је током шампионске вечере у Лондону да је по четврти пут пао на практичном дјелу испита за А категорију, и то непосредно прије доласка у Енглеску.
- Пао сам четири пута. Непосредно прије доласка овдје, покушао сам поново и нисам успио. Можда ћете ме сљедеће године питати исто питање - рекао је 24-годишњи Италијан кроз осмјех, одговарајући на питање о својим проблемима на два точка.
Иако му дозвола за тешке моторе измиче, Синер је редован учесник у саобраћају у Монаку, гдје живи. Захваљујући возачкој дозволи Б категорије, прописи у Монаку му дозвољавају управљање Веспом до 125 кубика, што је често његово превозно средство након тренинга.
Тенис
Ова љепотица из БиХ је љубила Синера након освајања Вимблдона
Поред тениске доминације, Синер је познат као велики љубитељ мотоспорта и амбасадор Формуле 1, а често истиче и повезаност са возачима из МотоГП шампионата, попут Марка Безеција. Ипак, чини се да ће за управљање снажнијим двоточкашима морати да уложи онолико труда колико му је било потребно да освоји шест узастопних Мастерс 1000 титула ове сезоне.
(телеграф)
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