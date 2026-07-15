Logo

Јаник Синер четврти пут пао возачки испит

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 13:38

Коментари:

0
Јаник Синер из Италије слави освајање поена против Александра Зверева из Њемачке у финалу мушког сингла на тениском турниру Вимблдон у Лондону, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Најбољи тенисер свијета, Јаник Синер, признао је да му, упркос апсолутној доминацији у свјетском тенису, једна ствар у свакодневном животу и даље представља непремостиву препреку – полагање возачког испита за мотор.

Синер, који је у недјељу одбранио титулу на Вимблдону побједом над Александром Зверевим, открио је током шампионске вечере у Лондону да је по четврти пут пао на практичном дјелу испита за А категорију, и то непосредно прије доласка у Енглеску.

- Пао сам четири пута. Непосредно прије доласка овдје, покушао сам поново и нисам успио. Можда ћете ме сљедеће године питати исто питање - рекао је 24-годишњи Италијан кроз осмјех, одговарајући на питање о својим проблемима на два точка.

Иако му дозвола за тешке моторе измиче, Синер је редован учесник у саобраћају у Монаку, гдје живи. Захваљујући возачкој дозволи Б категорије, прописи у Монаку му дозвољавају управљање Веспом до 125 кубика, што је често његово превозно средство након тренинга.

Јаник Синер

Тенис

Ова љепотица из БиХ је љубила Синера након освајања Вимблдона

Поред тениске доминације, Синер је познат као велики љубитељ мотоспорта и амбасадор Формуле 1, а често истиче и повезаност са возачима из МотоГП шампионата, попут Марка Безеција. Ипак, чини се да ће за управљање снажнијим двоточкашима морати да уложи онолико труда колико му је било потребно да освоји шест узастопних Мастерс 1000 титула ове сезоне.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јаник Синер

тенисер

Возачки испит

Мотор

Коментари (0)

Прочитајте више

Одбранио титулу: Јаник Синер освојио Вимблдон!

Тенис

Одбранио титулу: Јаник Синер освојио Вимблдон!

2 д

0
Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале

Тенис

Сафин поручио Алкаразу и Синеру: "Знате шта бисте вас двојица радили у Новаковој ери?"

2 д

0
Александар Зверев и Јаник Синер

Тенис

За круну Вимблдона – Синер брани трофеј, Зверев хоће историјски подвиг

3 д

0
Ђоковића питали о Синеру, његов одговор насмијао све на конференцији

Тенис

Ђоковића питали о Синеру, његов одговор насмијао све на конференцији

4 д

0

Више из рубрике

Појавиле се прве фотографије Новака Ђоковића послије операције

Тенис

Појавиле се прве фотографије Новака Ђоковића послије операције

21 ч

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.

Тенис

Стигао је први трејлер документарног филма о Ђоковићу

23 ч

0
Новак Ђоковић напредовао на АТП листи

Тенис

Новак Ђоковић напредовао на АТП листи

2 д

0
Мистериозне тачкице на Ђоковићевим ушима: Ево чему служи метода стара 3.000 година

Тенис

Мистериозне тачкице на Ђоковићевим ушима: Ево чему служи метода стара 3.000 година

2 д

0

  • Најновије

14

48

Конаковић: Хрвати у БиХ уживају много више права и позиција него што им то по законима припада

14

47

Строге мјере безбједности у Атланти пред утакмицу између Енглеске и Аргентине

14

46

Преминуо бивши фудбалер Бундеслиге

14

43

Усвојен Приједлог измјена и допуна закона о Суду БиХ у првом читању

14

32

"Милорад Додик је спријечио ширење надлежности Суда БиХ"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима