Ова љепотица из БиХ је љубила Синера након освајања Вимблдона

Аутор:АТВ редакција
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Италијански тенисер Јаник Синер освојио је титулу на Вимблдону након што је у финалу савладао Александра Зверева резултатом 3:1 (6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4), послије готово четири сата игре на Централном терену.
Синер је још једном потврдио да је тренутно један од најбољих тенисера свијета, а тренутке славља подијелио је и с данском манекенком поријеклом из Босне и Херцеговине Лаилом Хасановић.
Лаила је привукла велику пажњу на финалу Вимблдона, гдје је с трибина бодрила италијанског тенисера у борби за нову Гранд Слам титулу.
Хасановић, некадашња финалисткиња избора за Мис Универзума, пратила је меч с Централног терена, а због високих температура у Лондону расхлађивала се ручном лепезом, која је била чест детаљ међу гледаоцима.
Након Синерове побједе, пар је размијенио пољубац, што није промакло камерама.
Подсјетимо, управо након побједе над Зверевом у финалу турнира у Бечу прошле године Синер је први пут јавно потврдио везу с Лејлом Хасановић.
Хасановић је и раније била присутна на великим спортским догађајима. Прије везе са Синером три године била је у вези с возачем Формуле 1 Миком Шумахером, сином легендарног Михаела Шумахера.
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