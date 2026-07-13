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Ова љепотица из БиХ је љубила Синера након освајања Вимблдона

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 07:29

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Лајла Хасановић, дјевојка италијанског тенисера Јаника Синера, грли га након што је Синер освојио титулу у мушком синглу побиједивши Нијемца Александера Зверева у финалу Вимблдона, у Лондону, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Италијански тенисер Јаник Синер освојио је титулу на Вимблдону након што је у финалу савладао Александра Зверева резултатом 3:1 (6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4), послије готово четири сата игре на Централном терену.

Синер је још једном потврдио да је тренутно један од најбољих тенисера свијета, а тренутке славља подијелио је и с данском манекенком поријеклом из Босне и Херцеговине Лаилом Хасановић.

Лаила је привукла велику пажњу на финалу Вимблдона, гдје је с трибина бодрила италијанског тенисера у борби за нову Гранд Слам титулу.

Хасановић, некадашња финалисткиња избора за Мис Универзума, пратила је меч с Централног терена, а због високих температура у Лондону расхлађивала се ручном лепезом, која је била чест детаљ међу гледаоцима.

Након Синерове побједе, пар је размијенио пољубац, што није промакло камерама.

Подсјетимо, управо након побједе над Зверевом у финалу турнира у Бечу прошле године Синер је први пут јавно потврдио везу с Лејлом Хасановић.

Хасановић је и раније била присутна на великим спортским догађајима. Прије везе са Синером три године била је у вези с возачем Формуле 1 Миком Шумахером, сином легендарног Михаела Шумахера.

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Тагови :

Јаник Синер

Александар Зверев

Вимблдон 2026

побједа

тенис

турнир

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