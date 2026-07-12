Одбранио титулу: Јаник Синер освојио Вимблдон!

Аутор:АТВ редакција
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Јаник Синер, први тенисер свијета, одбранио је титулу на Вимблдону послије побједе против Саше Зверева, њемачког тенисера, резултатом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Ако је неко имао жељу и мотив да се „освети“ Јанику Синеру, био је то Саша Зверев. До сусрета на Вимблдону један против другог играли су 14 пута, а њемачки тенисер руског поријекла славио је свега четири пута, и то посљедњи пут још 2023. године.
Међутим, није само тај податак мучио Сашу, већ и чињеница да Синеру није успио да одузме сет у посљедњих шест мечева.
Тешко да је постојала боља прилика и бољи моменат за то него у финалу Вимблдона, до којег је Зверев стигао након освајања титуле на Ролан Гаросу.
Шанса да се побиједи први на свијету постојала је, али правила су била јасна – чврсто, без посустајања и одлучно. Тако је морао да изгледа Зверев на терену, и тако је и изгледао током првог сета у којем је сваки тенисер освајао свој сервис гем.
Сервис је обојици био главно оружје, а то нас је одвело у тај-брејк, у којем је бољи био Зверев. Био је то први сет за играча руског поријекла против Синера на гренд слему још од 2023. године, када га је побиједио на УС Опену.
Други сет функционисао је по истом принципу. Сигурни гемови на обје стране и нови тај-брејк. Овога пута Саши је пала концентрација и на старту је дозволио мини-брејк, након којег је Синер „намирисао“ да може до сета, што је и учинио.
Трећи сет текао је у истом ритму до седмог гема, у којем је Зверев дошао до брејк лопте, прве на мечу. Међутим, трећи тенисер свијета се оклизнуо и пао, а сцена је одмах подсјетила на ону са Ролан Гароса, када је доживио тешку повреду.
Овога пута Зверев је прошао неупоредиво боље, али се чинило да је то унијело страх и зауставило га у овој фази меча. Моментум је прешао на Синерову страну, који не само да је спасио брејк лопту, већ је исту изборио у наредном гему и искористио је.
Тај брејк је преломио сет, након којег је први рекет свијета дошао до предности од 2:1.
Фантастичан тенис приредили су Саша и Јаник у четвртом сету, али је посустао први њемачки тенисер. У седмом гему успио је да спаси двије брејк лопте, али не и трећу, коју је Италијан искористио и тако закорачио ка побједи.
Послије најбољег гема на турниру и епске борбе Зверева, Синер је успио да одбрани трон и поново подигне трофеј на Вимблдону.
(Спутњик)
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