Ово је мало ко очекивао: Вимблдон добио нову шампионку!

Аутор:АТВ редакција
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Вимблдон је добио нову шампионку у женском синглу! Чешка тенисерка, Линда Носкова освојила је престижни трофеј на трећем по реду Гренд слему у сезони, пошто је у великом финалу савладала сународницу Каролину Мухову на Централном терену "Ол Ингланд Клуба" - 2:1 (6:2, 5:7, 6:3)!
Имала је 12. тенисерка свијета сјајну прилику да заврши меч и у два сета, али је након драме у другом дијелу игре и пропуштених пет меч лопти меч ушао у одлучујући сет.
У првом сету је Линда Носкова направила брејк након три гема у којој су обје играчице чувале своје сервисе. А онда је то урадила још једном, искористивши пету сет лопту која јој се указала на сервису ривалке.
Други сет је готово био пресликан. Тамо је Линда Носкова додуше направила брејк два гема касније, али је потом имала шансу да узме сервис ривалки још једном, када је стигла до три меч лопте. Спасила је то Каролина Мухова, па је ипак продужила свој боравак на Вимблдону. Да ствар буде још невјероватнија, Мухова је потом одузела сервис својој ривалки.
Меч је ушао у трећи, одлучујући сет. Носкова је успјела да се врати након бројних пропуштених меч лопти и на крају послије два сата и 29 минута освоји прву Гренд слем титулу.
Уз новоосвојене бодове, Линда Носкова ће постати седма тенисерка на свијету, па ће се наћи одмах иза Каролине Мухове, која ће бити шеста. Нова шампионка ће имати 5.119 бодова, док ће Мухова остати на 5.168 поена, преноси Телеграф.
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