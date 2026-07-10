Новак Ђоковић ће бити одушевљен када буде чуо шта је све Синер рекао о њему

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер, Новак Ђоковић поражен је данас у три сета (4:6, 4:6, 4:6) у полуфиналу Вимблдона од Јаника Синера, тако да је и овога пута Италијан био тај који је стопирао Србина на путу ка титули на Отвореном првенству Енглеске.
На опширној конференцији за медије, Јаник Синер је разговарао са медијима највише о Новаку Ђоковићу. Истакао је да је био свјестан да мора да подигне ниво игре у односу на оно што је показао на Аустралијан опену.
- Ментално сам знао да морам подигнем ниво игре и то сам урадио. Помогло ми је сигурно. Радио сам доста напорно претходних дана да бих нашао прави ритам. Захваљујући мом тиму сам и тијело и ум довео у позицију да играм на највишем могућем нивоу - рекао је Синер.
Истиче да је против Новака Ђоковића потребно играти најбољи могући тенис, јер је српски тенисер ипак изнад свих осталих.
- Против Новака ако желите уопште да играте морате да покажете најбољи могући тенис. Изашао сам на терен и одлично сервирао што ми је много помогло. Ствари су могле да оду у другом смјеру да је направио брејк у трећем сету, јер је то тенис, али сам се изборио са том ситуацијом. Против Новака је веома тешко играти, јер увијек осјећате притисак и знате да није лако. Зато сам срећан због своје партије.
Притисак је увијек ту када је преко пута најбољи свих времена.
- Чак и када сам имао низ побједа против Новака увијек осјећам притисак када играм са њим. Волим то, за то тренирам. Волим изазове играња против Новака на слемовима, јер је то другачије него кад играте на Мастерсима или на неким мањим турнирима. Невјероватно је видјети какав ниво игре показује. Меч који је одиграо против Феликса сам гледао. Ниво је био толико висок. Права је инспирација за све нас у млађој генерацији. Како начин размишљања може да помогне и твом тијелу и уму.
Великим ријечима које ће сигурно одушевити и самог Ђоковића је закључио причу о Новаку.
- За мене је Ђоковић права инспирација. Видјети га још ту, имати ту част да играм против њега, да осјећам тај притисак. Надам се да то може да ми помогне у будућности. Сваки меч је прича за себе. Не бих придавао значај међусобним окршајима. Сваки меч је другачији и веома сам срећан што могу да играм против Новака, рекао је Синер, а преноси Телеграф.
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