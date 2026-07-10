Ђоковић открио своје "тајно оружје": Погледајте капсулу у којој се спрема

Аутор:АТВ редакција
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Уочи полуфинала против Синера, Ђоковић дели детаље о Регенесис поду, иновативној капсули која му помаже да се брже опорави.
Новака Ђоковића у петак поподне очекује дуел против Јаника Синера у полуфиналу Вимблдона.
Иако у 39. години живота, што су за спортисте озбиљне године, Новак показује да и даље држи сјајну форму. То се видјело и по мечу у четвртфиналу када је послије више од пет сати савладао Феликса Ожеа-Алијасима.
Ипак, с обзиром на године, опоравак је комплекснији, па је Ђоковић принуђен да тражи рјешења за бржи опоравак.
Ђоковић је на Инстаграму објавио занимљив пост. У питању је Регенесис под, капсула која помаже у бржем опоравку.
"Коришћењем овог под-а до пуног опоравка", написао је Ђоковић.
Новак је и пре тога открио да све више времена посвећује регенерацији, прилагођавајући се захтјевима старијег тијела.
„Много више времена проводим сада у опоравку него икада раније, тако тијело захтјева. Не уживам баш у томе, одузима много времена, али и то је дио процеса и прилагођавања на старије тијело у посљедњих неколико година“, изјавио је Ђоковић послије побједе над Романом Сафијулином.
"Регенесис Под" је специјална капсула коју је Новак представио као начин за "ресетовање батерија у најкраћем могућем времену". Ова напредна технологија, како је објаснио, осмишљена је да за свега неколико минута убрза ментални и физички опоравак, помажући му да достигне врхунску форму.
Направљен је за врхунске спортисте и луксузни велнес, користи синхронизовану комбинацију свјетлости, звука, вибрација и електромагнетних фреквенција како би смањио упалу, побољшао циркулацију и убрзао менталну јасноћу у сеансама које трају од 8 до 30 минута.
Ђоковић је истакао да је у својој каријери увијек тежио да пронађе најбоље технологије за опоравак, укључујући хипербаричне коморе, инфрацрвену терапију и ледене купке, те да многе од тих метода и даље примјењује, преноси Курир.
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