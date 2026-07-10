Logo

Ђоковић открио своје "тајно оружје": Погледајте капсулу у којој се спрема

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 14:53

Коментари:

0
Ђоковић открио своје "тајно оружје": Погледајте капсулу у којој се спрема
Фото: Tanjug / AP / John Walton

Уочи полуфинала против Синера, Ђоковић дели детаље о Регенесис поду, иновативној капсули која му помаже да се брже опорави.

Новака Ђоковића у петак поподне очекује дуел против Јаника Синера у полуфиналу Вимблдона.

Иако у 39. години живота, што су за спортисте озбиљне године, Новак показује да и даље држи сјајну форму. То се видјело и по мечу у четвртфиналу када је послије више од пет сати савладао Феликса Ожеа-Алијасима.

Ипак, с обзиром на године, опоравак је комплекснији, па је Ђоковић принуђен да тражи рјешења за бржи опоравак.

Ђоковић је на Инстаграму објавио занимљив пост. У питању је Регенесис под, капсула која помаже у бржем опоравку.

"Коришћењем овог под-а до пуног опоравка", написао је Ђоковић.

Новак је и пре тога открио да све више времена посвећује регенерацији, прилагођавајући се захтјевима старијег тијела.

„Много више времена проводим сада у опоравку него икада раније, тако тијело захтјева. Не уживам баш у томе, одузима много времена, али и то је дио процеса и прилагођавања на старије тијело у посљедњих неколико година“, изјавио је Ђоковић послије побједе над Романом Сафијулином.

Капсула, Ђоковић
Капсула, Ђоковић

"Регенесис Под" је специјална капсула коју је Новак представио као начин за "ресетовање батерија у најкраћем могућем времену". Ова напредна технологија, како је објаснио, осмишљена је да за свега неколико минута убрза ментални и физички опоравак, помажући му да достигне врхунску форму.

Направљен је за врхунске спортисте и луксузни велнес, користи синхронизовану комбинацију свјетлости, звука, вибрација и електромагнетних фреквенција како би смањио упалу, побољшао циркулацију и убрзао менталну јасноћу у сеансама које трају од 8 до 30 минута.

Ђоковић је истакао да је у својој каријери увијек тежио да пронађе најбоље технологије за опоравак, укључујући хипербаричне коморе, инфрацрвену терапију и ледене купке, те да многе од тих метода и даље примјењује, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

Јаник Синер

Вимблдон 2026

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомобилом ударио жену па завршио на трамвајским шинама

Хроника

Аутомобилом ударио жену па завршио на трамвајским шинама

2 ч

0
влада српске сједница плате и пензије повећање

Република Српска

Влада Српске издваја два милиона марака за СПЦ у Брчком

2 ч

0
Окићено ауто-свадба-машне

Регион

Невјероватна сцена на свадби: Дијете остало закључано у ауту, реаговали ватрогасци

3 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Регион

Србин пао у Хрватској: Направио хаос на пумпи, па бјежао од полиције

3 ч

0

Више из рубрике

Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале

Тенис

Да ли је ово разлог зашто је промијењен термин Ђоковић - Синер?

5 ч

0
Новак Ђоковић из Србије слави победу против Романа Сафијулина из Русије у мечу четвртог кола мушког сингла на Вимблдону у Лондону, у недељу, 5. јула 2026.

Тенис

Људи у невјерици шта су урадили Новаку: Да ли је ово реално?

5 ч

0
Превод на српски: **Јаник Синер из Италије слави побједу против Јана-Ленарда Штруфа из Њемачке у четвртфиналу мушке конкуренције на Вимблдонском тениском првенству у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.**

Тенис

Огласио се Синер пред дуел са Новаком

6 ч

0
Новак Ђоковић на прес конференцији након меча

Тенис

Ђоковић открио шта је у животу важније од исхране: Све пада у воду ако ово не чувате

8 ч

0

  • Најновије

17

35

Каран: Козара - жртва и слобода су вриједности које никада нећемо обезвриједити

17

32

Природно једињење из једне биљке се показало као снажно дејство у борби против депресије

17

30

Ђоковић против Синера за финале Вимблдона

17

25

Амиџић: Највеће повећање буџета усмјерено је на раст плата и накнада

17

25

Минић: Радови на ауто-путу Бијељина - Брчко крећу пуном паром

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима