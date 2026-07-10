Аутомобилом ударио жену па завршио на трамвајским шинама

Аутор:АТВ редакција
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Пјешак, којег је ударио аутомобил, повријеђен је данас у саобраћајној незгоди у Сарајеву, речено је Срни у Министарству унутрашњих послова Кантона Сарајево.
До незгоде је дошло у 11.59 часова, када је путничко возило ударило жену и завршило на трамвајским шинама.
Због саобраћајне незгоде био је заустављен трамвајски саобраћај.
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Невјероватна сцена на свадби: Дијете остало закључано у ауту, реаговали ватрогасци
(СРНА)
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