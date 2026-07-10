Logo

Аутомобилом ударио жену па завршио на трамвајским шинама

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 14:48

Коментари:

0
Аутомобилом ударио жену па завршио на трамвајским шинама
Фото: АТВ БЛ

Пјешак, којег је ударио аутомобил, повријеђен је данас у саобраћајној незгоди у Сарајеву, речено је Срни у Министарству унутрашњих послова Кантона Сарајево.

До незгоде је дошло у 11.59 часова, када је путничко возило ударило жену и завршило на трамвајским шинама.

Због саобраћајне незгоде био је заустављен трамвајски саобраћај.

Окићено ауто-свадба-машне

Регион

Невјероватна сцена на свадби: Дијете остало закључано у ауту, реаговали ватрогасци

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Сарајево

судар

удес

Коментари (0)

Више из рубрике

Одређен притвор бјегунцу од аустријског правосуђа

Хроника

Одређен притвор бјегунцу од аустријског правосуђа

4 ч

0
Продао ауто па пријавио да је украден: Полиција претресала и купца

Хроника

Продао ауто па пријавио да је украден: Полиција претресала и купца

5 ч

0
акција Пумба, одбачени кокаин

Хроника

Детаљи акције ”Пумба”: Бјежећи од полиције Бањалучанин скочио у Врбас!

6 ч

0
Судар пет возила у БиХ, има повријеђених

Хроника

Судар пет возила у БиХ, има повријеђених

6 ч

0

  • Најновије

17

35

Каран: Козара - жртва и слобода су вриједности које никада нећемо обезвриједити

17

32

Природно једињење из једне биљке се показало као снажно дејство у борби против депресије

17

30

Ђоковић против Синера за финале Вимблдона

17

25

Амиџић: Највеће повећање буџета усмјерено је на раст плата и накнада

17

25

Минић: Радови на ауто-путу Бијељина - Брчко крећу пуном паром

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима