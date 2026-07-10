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Невјероватна сцена на свадби: Дијете остало закључано у ауту, реаговали ватрогасци

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 14:39

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Окићено ауто-свадба-машне
Фото: Pexels/HONG SON

Загребачки ватрогасци упозорили су на све већи број интервенција у којима д‌јеца остају закључана у аутомобилима, истичући да су посљедњих седмица имали више таквих случајева, међу којима и једну интервенцију на свадби.

"Кажу да се на свадбама могу појавити хрватски навијачи, али понекад се појаве и хрватски ватрогасци", нашалили су се из ватрогасне службе, уз напомену да је ријеч о озбиљним ситуацијама.

Како су појаснили, у свим случајевима родитељ је накратко изашао из возила, након чега се аутомобил из непознатог разлога аутоматски закључао, док су кључ и дијете остали унутра, пишу Независне новине.

У већини интервенција ватрогасци су успјели отворити возило посебним алатима без оштећења, али упозоравају да је свака оваква ситуација трка с временом, нарочито током љетних врућина.

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"Унутрашњост аутомобила може се загријати на опасне температуре за свега неколико минута", упозорили су ватрогасци.

Грађанима савјетују да приликом сваког изласка из аутомобила увијек понесу кључ са собом, чак и ако возило напуштају само накратко, те да се упознају с начином рада система закључавања свог аутомобила како би избјегли нежељено аутоматско закључавање.

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Тагови :

Хрватска

Свадба

Ватрогасци

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