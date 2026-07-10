Упозорење! Сутра непогоде са градом и јаким вјетром

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује постепен пораст облачности са падавинама, а могуће су и непогоде са градом и јаким вјетром.
Ујутро ће бити претежно сунчано у већини подручја. Прије подне ће постепено наоблачење са запада условити кишу и пљускове праћене грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Више падавина очекује се од југозапада ка истоку и југоистоку, а локално се очекују непогоде са градом и јаким вјетром.
Минимална температура ваздуха од 13 до 18, у вишим предјелима од девет, а максимална од 28 до 33 степена Целзијусова.
Увече дјелимично смањење облачности, а у наредној ноћи локални пљускови могући су на сјеверу.
Дуваће умјерен југозападни и западни вјетар, при пљусковима појачан и јак.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 21, Калиновик и Хан Пијесак 22, Гацко, Кнежево и Соколац 23, Мркоњић Град и Сребреница 25, Сарајево 26, Зворник 27, Вишеград 28, Неум, Добој и Рибник 29, Бањалука, Бијељина, Билећа, Приједор и Нови Град 30, Требиње 31, Мостар 34 степена Целзијусова, преноси Срна
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