Logo

Упозорење! Сутра непогоде са градом и јаким вјетром

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 15:15

Коментари:

0
Упозорење! Сутра непогоде са градом и јаким вјетром
Фото: Envato/bilanol/lukjonis

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује постепен пораст облачности са падавинама, а могуће су и непогоде са градом и јаким вјетром.

Ујутро ће бити претежно сунчано у већини подручја. Прије подне ће постепено наоблачење са запада условити кишу и пљускове праћене грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Више падавина очекује се од југозапада ка истоку и југоистоку, а локално се очекују непогоде са градом и јаким вјетром.

Минимална температура ваздуха од 13 до 18, у вишим пред‌јелима од девет, а максимална од 28 до 33 степена Целзијусова.

Увече д‌јелимично смањење облачности, а у наредној ноћи локални пљускови могући су на сјеверу.

Дуваће умјерен југозападни и западни вјетар, при пљусковима појачан и јак.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 21, Калиновик и Хан Пијесак 22, Гацко, Кнежево и Соколац 23, Мркоњић Град и Сребреница 25, Сарајево 26, Зворник 27, Вишеград 28, Неум, Добој и Рибник 29, Бањалука, Бијељина, Билећа, Приједор и Нови Град 30, Требиње 31, Мостар 34 степена Целзијусова, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вријеме сутра

невријеме

Олуја

киша и град

Временска прогноза

Коментари (0)

Више из рубрике

Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Друштво

Изгубили сте саобраћајну дозволу на одмору: Можете ли се ипак вратити у БиХ?

3 ч

0
Полиција Републике Српске

Друштво

Грађани мање хрле за туђим стварима, али срљају по улицама: Више удеса него лани

4 ч

0
Какво нас вријеме очекује у наредна два мјесеца? Љето показује "право лице"

Друштво

Какво нас вријеме очекује у наредна два мјесеца? Љето показује "право лице"

5 ч

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.

Друштво

Жива данас у Српској иде до 34 степена

9 ч

0

  • Најновије

17

35

Каран: Козара - жртва и слобода су вриједности које никада нећемо обезвриједити

17

32

Природно једињење из једне биљке се показало као снажно дејство у борби против депресије

17

30

Ђоковић против Синера за финале Вимблдона

17

25

Амиџић: Највеће повећање буџета усмјерено је на раст плата и накнада

17

25

Минић: Радови на ауто-путу Бијељина - Брчко крећу пуном паром

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима