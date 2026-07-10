Расписан јавни позив: За сваку рођену бебу од Града 500 КМ

Аутор:АТВ редакција
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У Фочи је данас званично расписан јавни позив за додјелу једнократне новчане помоћи за свако новорођено дијете у 2026. години у износу од 500 конвертибилних марака.
Ова нова мјера, заједно са одлуком о потпуном ослобађању плаћања чланарина у локалним спортским клубовима за дјецу из вишечланих породица, представља наставак снажне подршке наталитету и породици на подручју града.
Јавни позив обухвата свако новорођено дијете у овој години, што значи да право на помоћ од 500 КМ имају и родитељи чије су бебе рођене у јануару и претходним мјесецима 2026. године.
Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић истакао је да је ово испуњење раније датог обећања грађанима.
„Као што сам и обећао у ранијем периоду, јавни позив управо данас расписујемо. Износ за почетак је 500 марака и он ће се из године у годину у наредном периоду, сходно буџету Града Фоче, сукцесивно повећавати. Ви знате да ми скоро сваке године уводимо по једну додатну мјеру за подршку, прије свега наталитету и породици, јер нам је јако битно да наш град има што већи био становника и да породице осјете подршку градске управе“, поручио је Вукадиновић за Радио Фочу.
Друга нова мјера директно је усмјерена на растерећење буџета породица са троје, четворо и више дјеце, са циљем да се младима олакша бављење спортом. Тим поводом, градска управа ће упутити допис свим локалним спортским колективима.
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„Сваки спортски колектив који прима макар и једну једину марку из буџета Града Фоче добиће овај допис и сугестију да породице које имају троје, четворо и више дјеце не плаћају чланарину. Сматрам да је то један користан, индиректан вид помоћи нашим породицама преко спортских клубова“, истакао је градоначелник.
Он је подсјетио да у наредним данима почиње и исплата средстава за суфинансирање екскурзија и школа у природи за породице са троје, четворо и више дјеце, што је мјера покренута прије мјесец дана. Поред тога, у фази реализације је и увођење „Поносних картица“ које ће, у сарадњи са надлежном фондацијом, донијети додатне попусте и погодности за вишечлане породице.
Поред двије најновије одлуке, Град Фоча кроз буџетску позицију подршке наталитету у укупном износу од 340.000 КМ активно спроводи и финансира сљедеће мјере:
1.Финансирање процедуре асистиране репродукције (вантјелесна оплодња) до 5000,00 КМ
2.Једнократна помоћ породицама за прву бебу (породица која се налази у евиденцији Бироа Фоча) 1000,00 КМ
3.Једнократна помоћ породицама које добију треће и свако сљедеће дијете 1000,00 КМ
4.Једнократна помоћ ученицима чији се родитељи налазе у евиденцији Бироа Фоча, 200,00 КМ
5.Једнократна помоћ ученицима првог разреда основних школа, 100,00 КМ
6.Једнократна помоћ вишечланим породицама (са троје, четворо и више дјеце) за набавку зимнице, 200,00 КМ
7.Набавка и подјела аутосједалица за бебе рођене у 2026. години, 200,00 КМ
8.Помоћ матурантима у организацији матурске вечери,
9.Набавка књига за све ученике од 5-9 разреда из Фоче (суфинансирање)
10.Једнократна помоћ вишечланим породицама суфинансирање екскурзије, излети 200,00 КМ.
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